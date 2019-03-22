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    Одеська спортсменка перемогла на чемпіонаті України з настільного тенісу

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    Одеська спортсменка перемогла на чемпіонаті України з настільного тенісу

    Вихованка Одеської спортшколи №17 Іоланта Євтодія завоювала повний комплект медалей на чемпіонаті України з настільного тенісу

    З 13 по 17 березня 2019 року в Чернігові проходив чемпіонат України з настільного тенісу серед кадетів. У змаганнях взяли участь близько 200 спортсменів з України.

    У складі збірної жіночої команди Одеської області виступили вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №17 Іоланта Євтодій, Олена Іванова та Єлизавета Кондратюк.

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    Одеська спортсменка перемогла на чемпіонаті України з настільного тенісу
    Одеська спортсменка перемогла на чемпіонаті України з настільного тенісу
    Одеська спортсменка перемогла на чемпіонаті України з настільного тенісу

    За результатами чемпіонату України Іоланта Євтодій завоювала повний комплект медалей, зокрема: 1 місце - у парному заліку; 2 місце - у мix і 3 місце - в одиночному виступі.

    У квітні 2019 року краща юна тенісистка Одеси Іоланта Євтодій у складі збірної України візьме участь у двох турнірах серії «ITTF Junior Circuit Premium». Перший відбудеться у французькому Меці (10-14 квітня), другий - у бельгійському Спа (15-19 квітня).

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