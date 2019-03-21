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    Вінничанин привіз додому «золото» чемпіонату України з легкоатлетичного двоборства

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    Вінничанин привіз додому «золото» чемпіонату України з легкоатлетичного двоборства

    Вихованець міської дитячо-юнацької спортивної школи №1 привіз перемогу з чемпіонату України

    15-17 березня у Києві відбувся чемпіонат України з легкоатлетичного двоборства. Змагання проходили серед юнаків та дівчат 2004-2005 р.н.
    Вихованець міської дитячо-юнацької спортивної школи №1 Хоменський Владислав виборов 1 місце серед 31 спортсмена у своїй категорії. 
    У МДЮСШ №1 можна займатись чотирма видами спорту: легкою атлетикою, художньою гімнастикою, хокеєм на траві і настільним тенісом. У школі займається близько 300 учнів. 
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