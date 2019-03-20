У Німеччині від раку померла триразова олімпійська чемпіонка з плавання



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Андреа Поллак тріумфувала в Монреалі-1976 і Москві-1980 Olympic.org

Крім спортивних досягнень, Андреа Поллак відзначилася сенсаційними викриттями

На 58-му році життя померла триразова чемпіонка Олімпійських ігор з плавання німкеня Андреа Поллак.

За інформацією Swim Swam, в останні роки спортсменка боролася з онкологічним захворюванням.

На Іграх 1976 року в Монреалі Поллак виграла дві золоті медалі і ще одну - на Олімпіаді-1980 у Москві. Крім того вона тричі ставала срібним призером Олімпіад. У 1987 році Поллак була включена до Зали слави світового плавання.

У 1990-му Поллак разом з іншими спортсменами зі Східної Німеччини стала учасницею гучного скандалу. Всі вони висунули звинувачення на адресу тренерів і спортивних чиновників. Атлети заявили, що їм таємно давали заборонені анаболічні стероїди. Плавчиня розповідала, що з 13 років вона отримувала від керівництва пакети з невідомим порошком під виглядом вітамінів.

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