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    &laquo;Легія&raquo; Ігоря Харатіна впевнено лідирує у свої групі - Усі результати другого туру Ліги Європи

    «Легія» Ігоря Харатіна впевнено лідирує у свої групі

    Фото з відкритих джерел

    Ярмоленко і Харатін перемогли, Зубков зазнав поразки

    В другому турі Ліги Європи гравці збірної України зі своїми командами переважно перемагали. Андрій Ярмоленко з «Вест Гемом» переміг «Рапід» – 2:0, а українець розпочав гольову атаку. «Легія» Ігоря Харатіна завдала поразки «Лестеру» – 1:0. Наш півзахисник провів на полі весь матч. Друга невдача спіткала «Ференцварош» Олександра Зубкова. Угорський клуб поступився «Бетісу» – 1:3 і посідає останню сходинку в турнірній таблиці своєї групи.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи
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