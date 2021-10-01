Усі результати другого туру Ліги Європи
«Легія» Ігоря Харатіна впевнено лідирує у свої групі
Ярмоленко і Харатін перемогли, Зубков зазнав поразки
В другому турі Ліги Європи гравці збірної України зі своїми командами переважно перемагали. Андрій Ярмоленко з «Вест Гемом» переміг «Рапід» – 2:0, а українець розпочав гольову атаку. «Легія» Ігоря Харатіна завдала поразки «Лестеру» – 1:0. Наш півзахисник провів на полі весь матч. Друга невдача спіткала «Ференцварош» Олександра Зубкова. Угорський клуб поступився «Бетісу» – 1:3 і посідає останню сходинку в турнірній таблиці своєї групи.
Ліга Європи. 2 тур
Ліга Європи. 2 тур