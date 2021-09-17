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    Усі результати матчів першого туру Ліги Європи

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    &laquo;Вест Гем&raquo; з перемогу стартував у груповому турнірі Ліги Європи - Усі результати матчів першого туру Ліги Європи
    «Вест Гем» з перемогу стартував у груповому турнірі Ліги Європи
    Фото з відкритих джерел

    Команди, за які виступають українці, взяли старт у єврокубках

    В першому турі групового турніру Ліги Європи команди, за які виступають гравці збірної України, переважно здобули перемоги. «Вест Гем» Андрія Ярмоленка на виїзді здобув перемогу над загребським «Динамо» – 2:0. Капітан нашої національної команди вийшов на поле на останні 10 хвилин матчу.

    Олександр Зубков провів майже весь матч за «Ференцварош» проти німецького «Баєра», а угорська команда поступилася – 1:2.

    Ігор Харатін гостював з «Легією» в Москві і здобув з командою перемогу – 1:0. Українець провів на полі 59 хвилин.

    Ліга Європи 2021/22. 1-й тур. 16 вересня

    «Байєр» (Німеччина) – «Ференцварош» (Угорщина) – 2:1

    «Бетіс» (Іспанія) – «Селтік» (Шотландія) – 4:3

    «Галатасарай» (Туреччина) – «Лаціо» (Італія) – 1:0

    «Динамо» Загреб (Хорватія) – «Вест Гем» (Англія) – 0:2

    «Локомотив» (Росія) – «Марсель» (Франція) – 1:1

    «Мідтьюлланд» (Данія) – «Лудогорець» (Болгарія) – 1:1

    «Рапід» (Австрія) – «Генк» (Бельгія) – 0:1

    «Црвена Звезда» (Сербія) – «Брага» (Португалія) – 2:1

    «Айнтрахт» (Німеччина) – «Фенербахче» (Туреччина) – 1:1

    «Брондбю» (Данія) – «Спарта» Прага (Чехія) – 0:0

    «Лестер» (Англія) – «Наполі» (Італія) – 2:2

    «Монако» (Франція) – «Штурм» (Австрія) – 1:0

    «Олімпіакос» (Греція) – «Антверпен» (Бельгія) – 2:1

    ПСВ (Нідерланди) – «Реал Сосьєдад» (Іспанія) – 2:2

    «Рейнджерс» (Шотландія) – «Ліон» (Франція) – 0:2

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи
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