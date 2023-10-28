Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Усик і Ф'юрі зустрілися в Саудівській Аравії – українець відреагував несподівано

Надія Карбунар
glavcom.ua
Усик і Ф'юрі зустрілися в Саудівській Аравії – українець відреагував несподівано
Чемпіони обійнялися, після чого українець, обхопивши «Циганського короля» руками, несподівано підняв його
фото з відкритих джерел

Зустріч Усика та Ф'юрі вийшла дуже теплою

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зустрівся з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі в Ер-Ріяді напередодні поєдинку «Циганського короля» проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

Українець прилетів до Саудівської Аравії, щоб відвідати бій між Ф'юрі та Нганну. У холі готелю Олександр несподівано зіткнувся зі своїм майбутнім опонентом.

Ф'юрі емоційно покликав українського боксера до себе: «Олександр Усик! Я вибрав тебе! Стань тут».

Зустріч Усика та Ф'юрі вийшла дуже теплою. Чемпіони обійнялися, після чого українець, обхопивши «Циганського короля» руками, несподівано підняв його.

Після того, як майбутні суперники розійшлися, Усик прокоментував зустріч із Ф'юрі, потроливши британця.

«Тайсон не важкий. Не важкий. Крузервейт він. Кролик», – сказав Усик у коментарі Boxing Social.

29 вересня стало відомо, що Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні, який відбудеться у Саудівській Аравії.

Дату проведення поєдинку збираються офіційно оголосити після виставкового бою Ф'юрі проти Нганну, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. Очікується, що українець і британець зійдуться в ринзі 23 грудня цього року.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Нагадаємо, Олександр Усик знову стане батьком – у боксера і його дружини Катерини народиться четверта дитина.

До речі, майбутній опонент Усика, британський боксер Тайсон Ф'юрі та його дружина Періс стали батьками сьомого спільного нащадка.

Читайте також: Божевільні гроші. Легендарний промоутер розповів, скільки Ф'юрі заробить за бій з Усиком

 

Теги: гроші відео Тайсон дитина дружина бокс Олександр Усик

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

бій між Усиком і Ф'юрі пройде у Саудівській Аравії
Божевільні гроші. Легендарний промоутер розповів, скільки Ф'юрі заробить за бій з Усиком
1 жовтня, 11:04
Боксери домовились провести бій вже 23 грудня цього року
Усик та Ф'юрі попередньо узгодили дату поєдинку
21 жовтня, 20:50
Олександр Усик і його дружина Катерина, з якою вони у шлюбі вже 14 років
Усик учетверте стане батьком
15 жовтня, 15:58

Новини

Усик і Ф'юрі зустрілися в Саудівській Аравії – українець відреагував несподівано
Усик і Ф'юрі зустрілися в Саудівській Аравії – українець відреагував несподівано
Українська спортсменка відмовилась фотографуватися з росіянкою, яка підтримує війну
Українська спортсменка відмовилась фотографуватися з росіянкою, яка підтримує війну
Скандал на чемпіонаті світу з карате: українка втратила перемогу через протест
Скандал на чемпіонаті світу з карате: українка втратила перемогу через протест
Маріно Пушич став новим головним тренером «Шахтаря»
Маріно Пушич став новим головним тренером «Шахтаря»
Українка стала чемпіонкою Всесвітніх ігор єдиноборств-2023 (відео)
Українка стала чемпіонкою Всесвітніх ігор єдиноборств-2023 (відео)
Названо ім’я нового головного тренера «Шахтаря»
Названо ім’я нового головного тренера «Шахтаря»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
90K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
22K
На Київ та область обрушився ураганний вітер
14K
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
6206
Національний радіодиктант. Відома редакторка вказала на помилки, яких припустилися організатори
5680
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Морський коридор України відновив роботу: до портів прибули відразу 10 суден
Сьогодні, 14:45
Знищено засоби ППО та «Солнцепьок»: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 07:19
Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на 28 жовтня
Сьогодні, 05:40
Умєров провів розмову з главою Пентагону: про що говорили
Сьогодні, 03:20
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту