Майбутній опонент Усика всьоме став батьком (фото)

У подружжя вже є три доньки та троє синів

Малюк подружжя Ф'юрі з'явився на світ 18-го вересня о 2:29 ночі з вагою в 3 кг

Британський боксер Тайсон Ф'юрі та його дружина Періс стали батьками сьомого спільного нащадка. Радісною новиною та фото з дитятком Ф'юрі поділилися з журналом «OK!».

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У пари, яка вже виховує трьох доньок і трьох синів, 18-го вересня народився ще один хлопчик.

Британський боксер Тайсор Ф'юрі та його дружина Періс стали батьками сьомої дитини фото: «OK!»

Малюк, чиє ім'я щасливі батьки поки не повідомили, з'явився на світ о 2:29 ночі з вагою в 3 кг. Тайсон і Періс зізналися, що вони на сьомому небі від щастя.

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«Його брати та сестри з нетерпінням чекають, щоби познайомитися з ним та вчинити великі веселощі Ф'юрі! Наш хлопчик – це найдосконаліше доповнення, і нас заполоняє любов до нього. Це шаленство, як можна так швидко когось полюбити», – зазначило подружжя.

Нагадаємо, у подружжя вже є три доньки – Афіна, Венесуела та Валенсія, а також троє синів – Принц Тайсон Ф’юрі II, Принц Адоніс Амазія та Принц Джон Джеймс.

До слова, зі своєю коханою Періс Тайсон Ф'юрі познайомився ще у 16-річному віці й відтоді вони не розлучалися. У грудні 2008 вони зіграли весілля.