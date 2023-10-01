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Божевільні гроші. Легендарний промоутер розповів, скільки Ф'юрі заробить за бій з Усиком

Христина Жиренко
glavcom.ua
Божевільні гроші. Легендарний промоутер розповів, скільки Ф'юрі заробить за бій з Усиком
бій між Усиком і Ф'юрі пройде у Саудівській Аравії

«Якби ви сказали Тайсону Ф'юрі, що він збирається заробити 100 мільйонів доларів, він би дуже розлютився»

Легендарний керівник промоутерської компанії Top Rank 91-річний Боб Арум назвав суму, яку заробить чемпіон світу з боксу за версією WBC Тайсон Ф'юрі за бій з українцем Олександром Усиком.

«Якби ви сказали Тайсону Ф'юрі, що він збирається заробити 100 мільйонів доларів, він би дуже розлютився, тому що він думає – і я думаю, що він має рацію – він заробить набагато більше», – заявив Арум.

Нагадаємо, бій між Усиком і Ф'юрі пройде у Саудівській Аравії. Поєдинок може відбутися 23 грудня цього року або в січні наступного.

При цьому у Ф'юрі на 28 жовтня заплановано бій з колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну. Він також відбудеться у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, британський боксер Тайсон Ф'юрі зухвало відреагував на нові спроби команди українця Олександра Усика організувати об'єднавчий поєдинок у важкій вазі.

Зазначимо, володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі кинув виклик чемпіону світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександру Усику.

До слова, раніше чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що готовий вийти на ринг проти українця, якщо йому запропонують за бій великий гонорар

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Теги: Боб Арум Тайсон Ф'юрі Олександр Усик бокс

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