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Усик та Ф'юрі попередньо узгодили дату поєдинку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Усик та Ф'юрі попередньо узгодили дату поєдинку
Боксери домовились провести бій вже 23 грудня цього року
фото з відкритих джерел

Боксери боротимуться за звання абсолютного чемпіона світу

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі та володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF українець Олександр Усик попередньо узгодили дату проведення поєдинку. Таку заяву зробив менеджер Ф'юрі Спенсер Браун.

Боксери домовились провести бій вже 23 грудня цього року. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.

Раніше Усик і Ф'юрі узгодили поєдинок за абсолют у хевівейті. Він відбудеться в Саудівській Аравії. Олександр вже розпочав тренування та підготовку до майбутнього бою з британцем Тайсоном Фʼюрі.

Нагадаємо, Олександр Усик знову стане батьком – у боксера і його дружини Катерини народиться четверта дитина.

До речі, майбутній опонент Усика, британський боксер Тайсон Ф'юрі та його дружина Періс стали батьками сьомого спільного нащадка.

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Теги: гроші Олександр Усик дружина Тайсон дитина

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