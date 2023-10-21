Усик та Ф'юрі попередньо узгодили дату поєдинку

Боксери домовились провести бій вже 23 грудня цього року

Боксери боротимуться за звання абсолютного чемпіона світу

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі та володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF українець Олександр Усик попередньо узгодили дату проведення поєдинку. Таку заяву зробив менеджер Ф'юрі Спенсер Браун.

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Боксери домовились провести бій вже 23 грудня цього року. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.

Раніше Усик і Ф'юрі узгодили поєдинок за абсолют у хевівейті. Він відбудеться в Саудівській Аравії. Олександр вже розпочав тренування та підготовку до майбутнього бою з британцем Тайсоном Фʼюрі.

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Нагадаємо, Олександр Усик знову стане батьком – у боксера і його дружини Катерини народиться четверта дитина.

До речі, майбутній опонент Усика, британський боксер Тайсон Ф'юрі та його дружина Періс стали батьками сьомого спільного нащадка.