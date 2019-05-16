«Носіть діти від мами сорочки»: відомі українські спортсмени відзначають День вишиванки (фото)



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Жан Беленюк шле вітання з Батьківщини батька Instagram Жана Беленюка

Легкоатлет Роман вірастюк навіть написав до свята поезію

Традиційно в третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки. «Главком» уже розповідав, що яскравою світлиною привітала співвітчизників зі святом провідна тенісистка Еліна Світоліна. Трохи згодом світлину із натяком виставив паблік футбольного клубу «Шахтар». У вишиванки донеччани вдягли двох натуралізованих бразильців Марлоса та Жуніора Мораєша.

Не забули про свято національного одягу й інші відомі українські атлети.

Тенісист Сергій Стаховський сфотографувався у вишиванці у колі сім'ї.

Сім'я Стаховських вітає зі святом у повному складі

Реґбістки збірної України порадували колективним фото.

Не дарма реґбі - командний вид спорту

Шахістка Анна Музичук постала у зовсім незвичному образі. «Вітаю всіх українців з Днем вишиванки! Завдяки запрошенню відомої дизайнерки Юлії Магдич я взяла участь в ґрандіозному показі вишиванок «ВишиванкаDAY», - написала одна з найсильніших гросмейстерок світу.

У такому образі Анни Музичук ще не бачили

Бронзова олімпійська призерка з художньої гімнастики Анна Різатдінова підготувала цілу підбірку розмаїтих світлин у вишиванках. І запитала: «Який образ вам подобається найбільше?»

А це - «Вишиванка-style» від чемпіонки світу-2011 у потрійному стрибку Ольги Саладухи.

Ольга Саладуха полюбляє сукенки в національному стилі

Інший відомий у минулому легкоатлет, призер чемпіонату Європи зі штовхання ядра, а нині заступник міністра молоді і спорту Роман Вірастюк навіть написав до свята поезію.

Дрібним хрестиком вишита доля

Для дітей на канві сорочок.

Закодована Мамою воля,

Будь щаслива, донька і синок.

Вишивають на перше причастя,

На весілля, на згадку про шлюб.

Вишивають на зустріч, на щастя,

Не для суму і не для розлук.

Ту сорочку з прадавнім малюнком

Я до серденька знов пригортаю.

Вона стала найкращим дарунком,

Одягнувши її, я «літаю».

Цим орнаментам біля 100 років.

Вони були на діда сорочці,

Берегли від біди і від вроків,

І сподобались дідовій дочці.

Наша Мама нам їх вишивала.

Кожен хрестик, як код для родини.

В кожну ниточку душу вкладала,

Зі сльозою для свої дитини.

Носіть діти від Мами сорочки,

Носіть в свята і буднії днини.

Хай сини Ваші славні і дочки

Пам'ятають про свої родини...

Роман вірастюк - спортсмен, чиновник. І поет?

Найколоритнішу світлину до Дня вишиванки розмістив чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи і срібний призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби Жан Беленюк. Українець з руандійським корінням сфотографувався у колі сім'ї і написав: «Вчора був день сім'ї, сьогодні - День вишиванки. Від мене - одне фото за два дні. P.S. 25 травня - День звільнення Африки. Міг, звичайно, потерпіти і вбити трьох зайців. Але не став». Цікаво, що геолокацією у Жана вказана Руанда.