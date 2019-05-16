«Носіть діти від мами сорочки»: відомі українські спортсмени відзначають День вишиванки (фото)
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Легкоатлет Роман вірастюк навіть написав до свята поезію
Традиційно в третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки. «Главком» уже розповідав, що яскравою світлиною привітала співвітчизників зі святом провідна тенісистка Еліна Світоліна. Трохи згодом світлину із натяком виставив паблік футбольного клубу «Шахтар». У вишиванки донеччани вдягли двох натуралізованих бразильців Марлоса та Жуніора Мораєша.
Не забули про свято національного одягу й інші відомі українські атлети.
Тенісист Сергій Стаховський сфотографувався у вишиванці у колі сім'ї.
Реґбістки збірної України порадували колективним фото.
Шахістка Анна Музичук постала у зовсім незвичному образі. «Вітаю всіх українців з Днем вишиванки! Завдяки запрошенню відомої дизайнерки Юлії Магдич я взяла участь в ґрандіозному показі вишиванок «ВишиванкаDAY», - написала одна з найсильніших гросмейстерок світу.
Бронзова олімпійська призерка з художньої гімнастики Анна Різатдінова підготувала цілу підбірку розмаїтих світлин у вишиванках. І запитала: «Який образ вам подобається найбільше?»
А це - «Вишиванка-style» від чемпіонки світу-2011 у потрійному стрибку Ольги Саладухи.
Інший відомий у минулому легкоатлет, призер чемпіонату Європи зі штовхання ядра, а нині заступник міністра молоді і спорту Роман Вірастюк навіть написав до свята поезію.
Дрібним хрестиком вишита доля
Для дітей на канві сорочок.
Закодована Мамою воля,
Будь щаслива, донька і синок.
Вишивають на перше причастя,
На весілля, на згадку про шлюб.
Вишивають на зустріч, на щастя,
Не для суму і не для розлук.
Ту сорочку з прадавнім малюнком
Я до серденька знов пригортаю.
Вона стала найкращим дарунком,
Одягнувши її, я «літаю».
Цим орнаментам біля 100 років.
Вони були на діда сорочці,
Берегли від біди і від вроків,
І сподобались дідовій дочці.
Наша Мама нам їх вишивала.
Кожен хрестик, як код для родини.
В кожну ниточку душу вкладала,
Зі сльозою для свої дитини.
Носіть діти від Мами сорочки,
Носіть в свята і буднії днини.
Хай сини Ваші славні і дочки
Пам'ятають про свої родини...
Найколоритнішу світлину до Дня вишиванки розмістив чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи і срібний призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби Жан Беленюк. Українець з руандійським корінням сфотографувався у колі сім'ї і написав: «Вчора був день сім'ї, сьогодні - День вишиванки. Від мене - одне фото за два дні. P.S. 25 травня - День звільнення Африки. Міг, звичайно, потерпіти і вбити трьох зайців. Але не став». Цікаво, що геолокацією у Жана вказана Руанда.
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