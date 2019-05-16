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    «Носіть діти від мами сорочки»: відомі українські спортсмени відзначають День вишиванки (фото)

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    Жан Беленюк шле вітання з Батьківщини батька - «Носіть діти від мами сорочки»: відомі українські спортсмени відзначають День вишиванки (фото)
    Жан Беленюк шле вітання з Батьківщини батька
    Instagram Жана Беленюка

    Легкоатлет Роман вірастюк навіть написав до свята поезію

    Традиційно в третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки. «Главком» уже розповідав, що яскравою світлиною привітала співвітчизників зі святом провідна тенісистка Еліна Світоліна. Трохи згодом світлину із натяком виставив паблік футбольного клубу «Шахтар». У вишиванки донеччани вдягли двох натуралізованих бразильців Марлоса та Жуніора Мораєша. 

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    stakhovskyi_vyshyvanka

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    ukr_vyshyvanka

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    Шахістка Анна Музичук постала у зовсім незвичному образі. «Вітаю всіх українців з Днем вишиванки! Завдяки запрошенню відомої дизайнерки Юлії Магдич я взяла участь в ґрандіозному показі вишиванок «ВишиванкаDAY», - написала одна з найсильніших гросмейстерок світу.

    anna_muzychuk_vyshyvanka

    У такому образі Анни Музичук ще не бачили

    Бронзова олімпійська призерка з художньої гімнастики Анна Різатдінова підготувала цілу підбірку розмаїтих світлин у вишиванках. І запитала: «Який образ вам подобається найбільше?»

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    «Носіть діти від мами сорочки»: відомі українські спортсмени відзначають День вишиванки (фото)
    «Носіть діти від мами сорочки»: відомі українські спортсмени відзначають День вишиванки (фото)
    «Носіть діти від мами сорочки»: відомі українські спортсмени відзначають День вишиванки (фото)
    «Носіть діти від мами сорочки»: відомі українські спортсмени відзначають День вишиванки (фото)
    «Носіть діти від мами сорочки»: відомі українські спортсмени відзначають День вишиванки (фото)
    «Носіть діти від мами сорочки»: відомі українські спортсмени відзначають День вишиванки (фото)
    Instagram Анни Різатдінової

    А це - «Вишиванка-style» від чемпіонки світу-2011 у потрійному стрибку Ольги Саладухи.

    olha_saladuha_vyshyvanka

    Ольга Саладуха полюбляє сукенки в національному стилі

    Інший відомий у минулому легкоатлет, призер чемпіонату Європи зі штовхання ядра, а нині заступник міністра молоді і спорту Роман Вірастюк навіть написав до свята поезію. 

    Дрібним хрестиком вишита доля
    Для дітей на канві сорочок.
    Закодована Мамою воля,
    Будь щаслива, донька і синок.

    Вишивають на перше причастя,
    На весілля, на згадку про шлюб.
    Вишивають на зустріч, на щастя,
    Не для суму і не для розлук.

    Ту сорочку з прадавнім малюнком
    Я до серденька знов пригортаю.
    Вона стала найкращим дарунком,
    Одягнувши її, я «літаю».

    Цим орнаментам біля 100 років.
    Вони були на діда сорочці,
    Берегли від біди і від вроків,
    І сподобались дідовій дочці.

    Наша Мама нам їх вишивала.
    Кожен хрестик, як код для родини.
    В кожну ниточку душу вкладала,
    Зі сльозою для свої дитини.

    Носіть діти від Мами сорочки,
    Носіть в свята і буднії днини.
    Хай сини Ваші славні і дочки
    Пам'ятають про свої родини...

    virastyukr

    Роман вірастюк - спортсмен, чиновник. І поет?

    Найколоритнішу світлину до Дня вишиванки розмістив чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи і срібний призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби Жан Беленюк. Українець з руандійським корінням сфотографувався у колі сім'ї і написав: «Вчора був день сім'ї, сьогодні - День вишиванки. Від мене - одне фото за два дні. P.S. 25 травня - День звільнення Африки. Міг, звичайно, потерпіти і вбити трьох зайців. Але не став». Цікаво, що геолокацією у Жана вказана Руанда. 

    belenyuk_vyshyvanka
    Жан Беленюк із рідними
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