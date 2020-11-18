Офіційно: Україна відмовилася грати проти Швейцарії новою командою
Вірогідність технічної поразки нашій команді зростає
Матч Ліги націй Швейцарія – Україна не відбудеться й у середу, 18 листопада.
Про це йдеться в офіційному прес-релізі УЄФА.
Українська Асоціація футболу повідомляла УЄФА, що не зможе в найкоротші терміни (17-18 листопада) зібрати і привезти до Швейцарії нову команду для участі в поєдинку.
На цей момент питання з перенесенням-скасуванням матчу залишається відкритим. Рішення залишається за УЄФА, і коли воно буде прийняте, залишається неясним. Наразі існує три варіанти розвитку подій: перегравання в інші терміни, технічна поразка Україні і визначення переможця шляхом жеребкування.
Нагадаємо, що влада Швейцарії відправили всю національну збірну України на карантин через позитивні тести на Covid-19 трьох гравців і одного члена персоналу української команди. Загалом у лавах збірної України за останній тиждень було виявлено вісім нових випадків захворювання.