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    Офіційно: Україна відмовилася грати проти Швейцарії новою командою

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    Жініор Мораєш у понеділок брав участь у тренуванні збірної України в Люцерні, а у вівторок отримав позитивний результат ПРЛ-тесту - Офіційно: Україна відмовилася грати проти Швейцарії новою командою
    Жініор Мораєш у понеділок брав участь у тренуванні збірної України в Люцерні, а у вівторок отримав позитивний результат ПРЛ-тесту
    МСвітлина - Євген Кравс, ФФУ

    Вірогідність технічної поразки нашій команді зростає

    Матч Ліги націй Швейцарія – Україна не відбудеться й у середу, 18 листопада.

    Про це йдеться в офіційному прес-релізі УЄФА.

    Українська Асоціація футболу повідомляла УЄФА, що не зможе в найкоротші терміни (17-18 листопада) зібрати і привезти до Швейцарії нову команду для участі в поєдинку.

    uefa-ukr.
    УЄФА вже повідомила, що Україна не гратиме іншим складом

    На цей момент питання з перенесенням-скасуванням матчу залишається відкритим. Рішення залишається за УЄФА, і коли воно буде прийняте, залишається неясним. Наразі існує три варіанти розвитку подій: перегравання в інші терміни, технічна поразка Україні і визначення переможця шляхом жеребкування.

    Нагадаємо, що влада Швейцарії відправили всю національну збірну України на карантин через позитивні тести на Covid-19 трьох гравців і одного члена персоналу української команди. Загалом у лавах збірної України за останній тиждень було виявлено вісім нових випадків захворювання.

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    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Швейцарія Збірна України жеребкування карантин Ліга націй коронавірус Українська асоціація футболу
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