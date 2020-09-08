Учасник фіналу Ліги Європи став футболістом «Дніпра-1»



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Дуглас досвідчений футболіст оборонного плану Світлина - ua-football.com

Дуглас виступав за ФК «Дніпро» у фіналі Ліги Європи-2015

Спортивний клуб «Дніпро-1» поповнив свій ростер черговим новачком. Ним став 30-річний бразильський центральний захисник Дуглас Сілва Баселар.

З легіонером підписана угода терміном на один рік. У новій команді бразилець виступатиме під номером 22.

Дуглас на початку кар’єри змагався за бразильські «Жувентуде» (32 матчі, один гол), «Америку» (чотири матчі) і «Васко да Гаму» (44 матчі, два голи), а з 2013 по 2016 роки захищав кольори ФК «Дніпро», в складі якого став «срібним» і двічі бронзовим призером чемпіонату України, а також фіналістом Ліги Європи. За дніпрян Дуглас провів 87 офіційних матчів в усіх турнірах і забив один м’яч.

Далі у кар’єрі Дугласа відбулося повернення до Бразилії, де він підписав контракт з «Сан-Паолу» (шість матчів), але більше грав в оренді за «Шапекоенсе» (98 матчів, один гол).

Джерело: СК Дніпро-1