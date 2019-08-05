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    В окупованому Криму втопилися чемпіонка і віце-чемпіонка світу з кікбоксингу. Подробиці трагедії

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    Фатіма Жаґупова і Еліна Ґісмєєва проіґнорували попередження про шторм - В окупованому Криму втопилися чемпіонка і віце-чемпіонка світу з кікбоксингу. Подробиці трагедії
    Фатіма Жаґупова і Еліна Ґісмєєва проіґнорували попередження про шторм
    Фото з соцмереж

    Тіла спортсменок витягли тільки на ранок

    У Криму під час купання загинули чемпіонка і віце-чемпіонка світу з кікбоксингу, росіянки Фатіма Жаґупова і Еліна Ґісмєєва.

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    Трагедія сталася в бухті Омега на території яхт-клубу «Південь». Спортсменки проіґнорували попередження про штормову погоду і пішли купатися. Одна з дівчат стрибнула з пірсу в море, але не змогла виплисти. У підсумку друга спортсменка кинулася рятувати подругу, але теж потонула.

    Рятувальники вважають, що спортсменка, яка стрибнула з пірсу, могла вдаритися головою. У той же час точні причини події поки невідомі.

    Кікбоксер Анна Поскрьобишева, яка перебувала в Криму на зборах разом із загиблими, розповіла подробиці трагедії.

    «Фатіма спробувала витягнути Еліну, але у неї не вийшло. Їх накрило хвилею і потягло в море. Побігли їх хлопці рятувати з мотузками, дівчата не встигли зачепитися. Викликали співробітників МНС, вони по приїзді побачили одне тіло. Дістати його не змогли, тому що був шторм. Вранці море заспокоїлося. Спочатку знайшли Еліну, через півгодини - Фатіму», - наводить слова Поскрьобишевої телеканал «360».

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