В окупованому Криму втопилися чемпіонка і віце-чемпіонка світу з кікбоксингу. Подробиці трагедії



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Фатіма Жаґупова і Еліна Ґісмєєва проіґнорували попередження про шторм Фото з соцмереж

Тіла спортсменок витягли тільки на ранок

У Криму під час купання загинули чемпіонка і віце-чемпіонка світу з кікбоксингу, росіянки Фатіма Жаґупова і Еліна Ґісмєєва.

Трагедія сталася в бухті Омега на території яхт-клубу «Південь». Спортсменки проіґнорували попередження про штормову погоду і пішли купатися. Одна з дівчат стрибнула з пірсу в море, але не змогла виплисти. У підсумку друга спортсменка кинулася рятувати подругу, але теж потонула.

Рятувальники вважають, що спортсменка, яка стрибнула з пірсу, могла вдаритися головою. У той же час точні причини події поки невідомі.

Кікбоксер Анна Поскрьобишева, яка перебувала в Криму на зборах разом із загиблими, розповіла подробиці трагедії.

«Фатіма спробувала витягнути Еліну, але у неї не вийшло. Їх накрило хвилею і потягло в море. Побігли їх хлопці рятувати з мотузками, дівчата не встигли зачепитися. Викликали співробітників МНС, вони по приїзді побачили одне тіло. Дістати його не змогли, тому що був шторм. Вранці море заспокоїлося. Спочатку знайшли Еліну, через півгодини - Фатіму», - наводить слова Поскрьобишевої телеканал «360».