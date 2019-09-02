В останній день трансферного вікна «Рома» активно скуповує колишніх гравців українського чемпіонату



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Перед дедлайном Паулу Фонсека зібрав цілу колекцію колишніх представників українського чемпіонату forzaroma.info

Чи відбудеться трансфер капітана «Шахтаря» Тайсона?

Сьогодні, 2 вересня, в європейському футболі офіційно закривається трансферне вікно.

Резонансних трансферів у ці заключні години виникло вже немало. Особливо якщо мова про італійську «Рому», яку влітку очолив португальський екс-наставник донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека.

Сьогодні «вовки» підсилилися відразу двома колишніми представниками українського чемпіонату.

Першим прибув у Рим, щоб підписати контракт із «Ромою», нападник мадридського «Атлетіко» Нікола Калініч. 31-річний хорват був придбаний «матрацниками» торік у серпні в «Мілана» за 14,5 мільйона євро. У 24-х матчах за мадридський клуб Калініч відзначився чотирма голами і одним асистом. Раніше форвард пограв за «Хайдук» зі Спліта, англійський «Блекберн», український «Дніпро» та італійську «Фіорентину».

Також приземлився у Римі і сфотографувався з шарфом «Роми» вірменський хавбек лондонського «Арсенала» Генріх Мхітарян. Передбачається, що римляни орендують гравця на один сезон з можливістю викупу. Екс-півоборонець «Шахтаря» перейшов у «Арсенал» з «Манчестер Юнайтед» в обмін на Алексіса Санчеса в січні 2018 року. Він зіграв у 58 матчах за «канонірів» у всіх турнірах, відзначившись дев'ятьма голами.

Також невідомою наразі залишається ситуація навколо півоборонця донецького «Шахтаря» Тайсона, котрий теж отримав запрошення від Фонсеки. Проте клуби поки не змогли домовитися про трансферну вартість гравця. Бразилець у відповідь влаштував демарш з гнівними повідомленнями в Instagram і не вийшов на вчорашній матч шостого туру чемпіонату України, в якому «Шахтар» переміг 4:0 «Олімпік».

«Рома» в перших двох турах чемпіонату Італії двічі зіграла внічию - з «Дженоа» (3:3) і «Лаціо» (1:1).