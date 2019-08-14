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    Серія А дозволила «Фіорентині» використовувати капітанську пов'язку, присвячену Асторі

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    Серія А дозволила «Фіорентині» використовувати капітанську пов'язку, присвячену Асторі

    На пов'язці будуть зображені ініціали Асторі DA, а також число 13

    Італійська Серія А зробила виняток для «Фіорентини» щодо правила про зовнішній вигляд капітанських пов'язок.

    У сезоні-2019/20 капітан команди з Флоренції Херман Пеццелья зможе виходити на поле зі спеціальною капітанською пов'язкою в пам'ять про колишнього захисника команди Давіде Асторі, який трагічно помер в березні минулого року.

    На пов'язці будуть зображені ініціали Асторі DA, а також число 13 - під цим номером захисник виступав у складі «фіалок».

    Нагадаємо, Асторі вранці 4 березня минулого року перед матчем «Фіорентини» з «Удінезе» був знайдений мертвим в своєму номері готелю. Причиною смерті капітана команди з Флоренції стала зупинка серця.

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