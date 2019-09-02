Хрущ за м’ясо. Топ-10 трансферів української футбольної Прем’єр-ліги



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Олександра Хацкевича в «Динамо» вже немає, але справа його живе ФК «Динамо»

Люксембург, Латвія, Гана, Іран – саме там українські футбольні клуби наразі шукають собі підсилення

В степу й хрущ зійде за м'ясо. Приблизно під таким гаслом минув «Юріїв день» в елітному українському дивізіоні. Гучних переходів та придбань у нинішнє міжсезоння, що тривало аж від першого червня – небагато, проте загалом міґрація була помітною. Але переважна її особливість – футболісти переходили із команди в команду найчастіше в статусі вільних аґентів (тобто безкоштовно), або на правах оренди. Проте навіть на такому, загалом сіренькому тлі ми спробували віднайти якщо й не справжні футбольні «діаманти», то, принаймні, цікавих та колоритних особистостей, котрі або вперше завітали в наш чемпіонат, або з помітним резонансом змінили клубну «прописку».

Вашій увазі – топ-десятка (за нашою версією) переходів футболістів літа-2019.

10. Шахаб Захеді, «Олімпік»

Донеччани уклали дворічну угоду із 23-річним іранським (!) нападником Захеді. Умінню скаутів «Олімпіка» знаходити гравців в доволі екзотичних футбольних країнах можна й позаздрити, й одночасно їм поспівчувати. Буркіна-Фасо, Сенеґал, Македонія, а відтепер ще й Іран – географія футбольного представництва в «Олімпіку» з року в рік розширюється. Інша справа, що якихось помітних дивідендів «олімпійцям» ця екзотика не приносить.

До України Шахаб Захеді грав за екзотичні клуби

9. Каспарс Дубра, «Олександрія»

Підсилення в оборону чинний бронзовий призер першості знайшов у Латвії. Відтепер щільні лави «Олександрії» захищатиме Каспарс Дубра. До команди Володимира Шарана гравець національної збірної Латвії завітав у статусі вільного аґента. Його останнім клубом був казахстанський «Іртиш». Угоду з оборонцем уклали до кінця нинішнього року. Перші враження від його гри – не найкращі. Олександрійці вдома поступилися «Десні» 0:3, і саме Дубра приклав свою «ногу» до одного із пропущених м’ячів.

Каспарс Дубра виводив збірну Латвії на поле з капітанською пов'язкою

8. Луїзао, «Ворскла»

Полтавська команда достоту несподівано зуміла провернути цікавий трансфер. До «Ворскли» перейшов молодий бразилець Луїзао, права на якого належать ґранду португальського футболу «Порту». Цей центральний півоборонець буде радувати нечисленну полтавську футбольну публіку упродовж сезону. Саме на стільки розрахована угода. І як показали перші матчі «Ворскли» за участю цього «чарівника м’яча», в футбол він дійсно грати вміє. Не дарма належить «Порту».

Луїзао здатен стати відкриттям нового чемпіонату України

7. Владислав Вакула, «Шахтар»

Чемпіони України забрали в «Маріуполя» єдиний його «ліквідний» товар – атакувального півоборонця Вакулу. Це сталося після того, як двоє нападників «Шахтаря» - Кайоде та Бланко-Лещук – залишили команду. Відтак довелося оперативно «латати дірки». Щоправда, 20-річний вінґер, контракт із яким «гірники» уклали на п’ять років, цей сезон буде змушений дограти в «Маріуполі».

Яскравою грою на старті сезону Владислав Вакула заслужив запрошення від «Шахтаря»

6. Тім Голл, «Карпати»

У львівському клубі (який «зелено-білий») – чергова кадрова революція. До «Карпат» у міжсезоння прийшло, уже за звичним сценарієм, чимало фахівців гри у м’яч. Найколоритніший серед цієї публіки – оборонець збірної Люксембургу Тім Голл, угоду з яким укладено на два роки. Голл – футболіст дійсно непоганий. Проте вочевидь він поки що не розуміє, куди потрапив – «Карпати» знову в зоні «турбулентності», тобто, серед аутсайдерів.

Карпатівець Тім Голл - основний оборонець збірної Люксембургу

5. Владислав Супряга, Сергій Булеца, СК «Дніпро-1»

Ці два парубки стали чемпіонами світу серед двадцятирічних, гучно заявивши про себе на полях Польщі (саме там відбувався мундіаль). Проте в рідному клубі – київському «Динамо» - ці футболісти не пригодилися. Вже колишній наставник «біло-синіх» Олександр Хацкевич на цей дует явно не розраховував. Тому й відпустили хлопців в орендне річне відрядження до Дніпра. У команді Дмитра Михайленка вони відіграють помітну роль.

У червені Владислав Супряга і Сергій Булеца відіграли ключову роль у перемозі збірної України на чемпіонаті світу

4. Назарій Русин, «Зоря»

Ще один гравець атаки, який виявився непотрібним київському «Динамо». У Русина не склалося з Хацкевичем, тому був змушений шукати щастя деінде. А саме – в «Зорі», з якою у київського клубу останнім часом налагодилися приязні стосунки. Назарій перейшов до команди Віктора Скрипника до кінця сезону. Й також на правах оренди. Вже у перших матчах на новому робочому місці Русин довів, що вміє вправно забивати. Вочевидь він був би не зайвим і в «Динамо», проте маємо те, що маємо.

Назарій Русин отримує від Скрипника те, чого не давав Хацкевич

3. Владлен Юрченко, «Зоря»

Не так давно цьому талановитому півоборонцю пророкували світле майбутнє. Вихованець «Шахтаря» перейшов до леверкузенського «Байєра», за який попервах виступав у основі. Проте в Бундеслізі у хлопця не заладилося, і він перебрався до чемпіонату Данії, де грав за «Вайле». І ось, через п’ять років подорожей футбольною Європою, Владлен повернувся в Україну. Із «Зорею» Юрченко уклав дворічний контракт. Може, саме в цій команді його талант нарешті розкриється.

Владлен Юрченко свого часу входив в основну обойму леверкузенського «Байєра»

2. Мохаммед Кадірі, Жерсон Родріґес, «Динамо»

Київський клуб у нинішнє міжсезоння був доволі активним: роздавав своїх талановитих вихованців по орендах, натомість шукаючи підкріплення в «далеких селах». «Надцятого» за ліком опорного півоборонця – ґанця Мохаммеда Кадірі «Динамо» знайшло собі в чемпіонаті Росії, де він виступав за тульський «Арсенал», хоча права на нього належали австрійській «Аустрії». А ось чергового нападника для себе кияни «виписали» аж із чемпіонату Японії. Форвард збірної Люксембургу Жерсон Родріґес вважався зіркою в «Джубіло Іваті» - одному із аутсайдерів японського елітного дивізіону. За обох леґіонерів динамівці заплатили непогані кошти (у сумі понад три мільйони євро), проте поки що ці гравці не відпрацьовують щедрих авансів.

Як мінімум екзотики ці хлопці «Динамо» додадуть

1. Олександр Караваєв, «Динамо»

Головний трансфер літа – це, безумовно, прихід лідера і капітана «Зорі» Олександра Караваєва до «Динамо». За гравця національної збірної України «біло-сині» віддали серйозні кошти (більше 1,2 млн євро). Цей перехід викликав неабиякий резонанс у наших футбольних колах. І за оцінкою фахівців, мав однозначно підсилити «Динамо». Проте лише в тому випадку, коли Сашкові знайдуть оптимальне місце на полі та й у складі. Але поки що цього не сталося. Хацкевич на старті сезону випускав Караваєва в основі, проте після провалу в Брюґґе посадив універсального футболіста на лаву. Поки що не поспішає довіряти Караваєву й Михайличенко.





Олександр Караваєв перебрався до Києва повноцінним гравцем основи збірної України

Звісно, є й кілька інших потенційно цікавих трансферів. Взяти німецького оборонця Жоеля Абу Ганну, який забив фантастичний гол у вчорашньому поєдинку проти «Динамо». Проте німцеві ще треба довести свою кваліфікацію стабільністю, а не поодинокими спалахами.

Олександр Васильєв, для «Главкома»



