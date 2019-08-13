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    «Росія і Україна – брати!»: Ракицький виставив відео «з вірою у мирне небо»

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    Ярослав Ракицький вже півроку грає між&nbsp;&laquo;братів&raquo;, з надписом&nbsp;&laquo;Ґазпром&raquo; на пузі - «Росія і Україна – брати!»: Ракицький виставив відео «з вірою у мирне небо»
    Ярослав Ракицький вже півроку грає між «братів», з надписом «Ґазпром» на пузі
    Bigmir

    Екс-футболіст «Шахтаря» має свою інтерпретацію подій

    Український оборонець російського «Зеніта» з Санкт-Петербурга виклав на власній сторінці у «Фейсбуку» миле відео, де до нього під час флеш-інтерв’ю підбіг партнер за командою зі словами «Росія і Україна – брати!», яке підписав наступним чином:

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    «Колись це все закінчиться. Віра в мирне небо».  

    Нагадаємо, що взимку цього року Ярослав Ракицький, начхавши на «все це», на 13 тисяч загиблих в російсько-українській війні українців, перебрався з донецького «Шахтаря» в «Зеніт». Після того Ярослава не викликають до лав національної збірної України.

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