В Росії боксер помер після важкого нокауту

Вірменин Саакян провів у комі 11 днів

У Тольятті помер боксер Арешт Саакян, який зазнав травми голови на турнірі «Королі нокаутів», який проходив ще 26 грудня в Тольятті. Про смерть спортсмена повідомила його сестра у Instagram.

«Ховатимемо у Вірменії, у місті Єреван», – написала сестра спортсмена.

Саакян впав у кому після того, як на рингу отримав удар у голову від суперника. Лікарі діагностували у боксера набряк головного мозку і кому третього ступеня. Він провів у комі 11 днів і помер, не приходячи до тями.

Раніше юний чемпіон світу зі стрільби загинув на полюванні.