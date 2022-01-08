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    В Росії боксер помер після важкого нокауту

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    В Росії боксер помер після важкого нокауту
    фото з відкритих джерел

    Вірменин Саакян провів у комі 11 днів

    У Тольятті помер боксер Арешт Саакян, який зазнав травми голови на турнірі «Королі нокаутів», який проходив ще 26 грудня в Тольятті. Про смерть спортсмена повідомила його сестра у Instagram.

    «Ховатимемо у Вірменії, у місті Єреван», – написала сестра спортсмена.

    Саакян впав у кому після того, як на рингу отримав удар у голову від суперника. Лікарі діагностували у боксера набряк головного мозку і кому третього ступеня. Він провів у комі 11 днів і помер, не приходячи до тями.

    Раніше юний чемпіон світу зі стрільби загинув на полюванні.

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    Теги: УДАР арешт Єреван
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    В Росії боксер помер після важкого нокауту