Усик анонсував поєдинок з Ф’юрі

Український боксер має зустрітися з британцем у Саудівській Аравії

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA Super, WBO, IBF Олександр Усик повідомив, що володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі проведе поєдинок із ним у Саудівській Аравії.

Раніше Ф'юрі заявив: «Король Саудівської Аравії повертається. Великі новини на підході».

Портал xsport у своєму інстаграм-акаунті поставив питання передплатникам про те, з ким саме Ф'юрі проведе бій у Саудівській Аравії.

«Зі мною», – написав Олександр Усик у коментарі під записом.

34-річний Усик виступає у професійному боксі з 2013 року. Олександр став чемпіоном світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO після впевненої перемоги над британцем Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів. Після цього Джошуа активував пункт контракту про можливий реванш та хоче повернути собі чемпіонські пояси. За попередньою інформацією, другий поєдинок Джошуа – Усик має відбутися в березні-квітні 2022 року.

Втім, паралельно йдуть перемовини про організацію бою між Усиком і Ф’юрі. Тайсон заявив, що після поєдинку з українцем він завершить кар’єру.

Тим часом Кличко-молодший потрапив до числа найбагатших боксерів в історії.