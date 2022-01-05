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    Помер легендарний лікар київського «Динамо»

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    Помер легендарний лікар київського «Динамо»
    фото: ФК Динамо

    Володимир Малюта пішов у інші світи на 81-му році життя

    П’ятого січня на 81-му році життя перестало битися серце легендарного лікаря київського «Динамо» Володимира Малюти.

    «Як і всі динамівці, з безмежною скорботою я зустрів сумну звістку про смерть Володимира Ігоровича. Не стало людини, яка довгі роки вірою та правдою служила київському «Динамо», яка без перебільшення протягом багатьох років вносила вагомий внесок в успіхи нашого клубу та всього вітчизняного спорту», – наводить слова президента «Динамо» Ігоря Суркіса сайт столичного клубу.

    Володимир Малюта з 1975 року працював лікарем у київській раді «Динамо» (першої команди ФК «Динамо»). З 1998 року – лікар футбольного клубу.

    На руках Володимира Малюти помер Валерій Лобановський.

    Раніше помер Суперфан «Динамо» Парамон.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    Помер легендарний лікар київського «Динамо»