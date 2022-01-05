Помер легендарний лікар київського «Динамо»

Володимир Малюта пішов у інші світи на 81-му році життя

П’ятого січня на 81-му році життя перестало битися серце легендарного лікаря київського «Динамо» Володимира Малюти.

«Як і всі динамівці, з безмежною скорботою я зустрів сумну звістку про смерть Володимира Ігоровича. Не стало людини, яка довгі роки вірою та правдою служила київському «Динамо», яка без перебільшення протягом багатьох років вносила вагомий внесок в успіхи нашого клубу та всього вітчизняного спорту», – наводить слова президента «Динамо» Ігоря Суркіса сайт столичного клубу.

Володимир Малюта з 1975 року працював лікарем у київській раді «Динамо» (першої команди ФК «Динамо»). З 1998 року – лікар футбольного клубу.

На руках Володимира Малюти помер Валерій Лобановський.

Раніше помер Суперфан «Динамо» Парамон.