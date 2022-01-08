  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Юний чемпіон світу зі стрільби загинув на полюванні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    19-річний Крістіан Гіллі випадково вистрелив собі в живіт - Юний чемпіон світу зі стрільби загинув на полюванні
    19-річний Крістіан Гіллі випадково вистрелив собі в живіт
    фото з відкритих джерел

    Італієць Гіллі випадково вистрелив собі в живіт

    Чемпіон світу серед юніорів зі стендової стрільби Крістіан Гіллі загинув під час полювання. 19-річний італійський спортсмен випадково вистрелив собі в живіт. Про трагедію повідомляє La Gazzetta dello Sport.

    За інформацією видання, стрілець разом із друзями полював у лісі в районі Пізи. Коли Крістіан нахилився взяти нові патрони для гвинтівки, то випадково вистрілив собі в живіт. Друзі викликали швидку, Гіллі прооперували у лікарні, проте поранення було надто серйозним і спортсмен помер.

    Гіллі – чемпіон світу-2021 зі стендової стрільби серед юніорів.

    «Навесні 2021 року Крістіан виграв «золото» в особистому, командному та змішаному командному заліку на чемпіонаті Європи в Осієку в Хорватії, а у жовтні в Перу став переможцем юніорського чемпіонату світу. Це непоправна втрата для всієї Італії», – журиться президент Італійської федерації стрільби Лучано Россі.

    Раніше ми повідомляли, що пішов з життя легендарний лікар київського «Динамо» Володимир Молюта.

    Читайте також:

    Теги: чемпіонат Європи чемпіонат світу стендова стрільба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Юний чемпіон світу зі стрільби загинув на полюванні