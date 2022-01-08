Юний чемпіон світу зі стрільби загинув на полюванні

Італієць Гіллі випадково вистрелив собі в живіт

Чемпіон світу серед юніорів зі стендової стрільби Крістіан Гіллі загинув під час полювання. 19-річний італійський спортсмен випадково вистрелив собі в живіт. Про трагедію повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією видання, стрілець разом із друзями полював у лісі в районі Пізи. Коли Крістіан нахилився взяти нові патрони для гвинтівки, то випадково вистрілив собі в живіт. Друзі викликали швидку, Гіллі прооперували у лікарні, проте поранення було надто серйозним і спортсмен помер.

Гіллі – чемпіон світу-2021 зі стендової стрільби серед юніорів.

«Навесні 2021 року Крістіан виграв «золото» в особистому, командному та змішаному командному заліку на чемпіонаті Європи в Осієку в Хорватії, а у жовтні в Перу став переможцем юніорського чемпіонату світу. Це непоправна втрата для всієї Італії», – журиться президент Італійської федерації стрільби Лучано Россі.

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