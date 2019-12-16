Національний олімпійський комітет України виступив з заявою щодо голосування Бубки за Росію



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Сергій Бубка мтверджує, що ні за що не голосував НОК України

Очолюване Сергієм Назаровичем відомство спростовує звинувачення

Національний олімпійський комітет України відреагував на інформацію про те, що очільник НОК Сергій Бубка проголосував проти чотирирічної дискваліфікації Росії за порушення антидопінгових правил.

«Рішення щодо відсторонення російських атлетів було ухвалено на засіданні Виконавчого комітету Всесвітньої антидопінгової аґенції (WADA) 9 грудня в Лозанні. Жодних голосувань щодо рішень WADA в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) не проводилось.

НОК України звертає увагу представників ЗМІ на необхідність перевіряти на достовірність і компетентність матеріали, які поширюються».

Зауважимо, що трохи раніше у ЗМІ пролунала інформація, що Сергій Бубка був єдиним серед членів МОК, хто проголосував проти відсторонення Росії за порушення антидопінгових правил від Олімпіади-2016.

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