Британська паралімпійка Аггер залишила комітет атлетів ВАДА на знак протесту



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Росія роками систематично порушує антидопінгові правила Твіттер

Вікі Аггер протестує проти неповного відсторонення російського спорту від міжнародних змагань

Представниця паралімпійського спорту з Великої Британії Вікі Аггер залишила комітет атлетів Всесвітнього антидопінгового комітету (ВАДА) на знак протесту проти неповного відсторонення російського спорту від міжнародних змагань.

Про це повідомив репортер BBC Ден Роан.

Раніше комітет атлетів ВАДА відмовився подавати апеляцію з вимогою посилення санкцій проти російського спорту.

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ВАДА рекомендувала МОК відсторонити російський спорт від великих міжнародних змагань з чемпіонатами світу та Олімпіадами включно за повторне грубе порушення антидопінгових правил та фальшування результатів досліджень. Втім рекомендація не стосується багатьох видів спорту та змагань.