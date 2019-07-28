Співачку Maruv пограбував російський фанат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі доля реквізиту Maruv лишається невідомою

Грабіжник, який вкрав маску з рогами, погодився повернути реквізит, маску за умови, що кумир з ним сфотографується і дасть автограф

Зі співачкою Maruv, яка разом з переможницею «Євробачення-2018» Неттою у дуеті заспівала у Москві, стався неприємний інцидент.

Так, після виступу виконавиці в одному з пабів хтось викрав реквізит учасниці балету артистки – маску з рогами. Maruv одразу записала відео, у якому попросила зловмисника повернути вкрадене.

Грабіжник з'явився майже одразу. Ним виявився російський фанат співачки. Він погодився повернути маску за умови, що кумир з ним сфотографується і дасть автограф. Це не на жарт розізлило співачку.

«Мене така ситуація просто шалено засмучує. Ви її просто забрали зі сцени. У вас була можливість звернутися до охорони або набрати мого директора, всі номери є в Instagram. Я б і так з вами сфоткалася і дала б автограф, але ви її просто забрали і пішли з клубу», - наголосила артистка.

Наразі доля реквізиту Maruv лишається невідомою.

Нагадаємо, що наприкінці квітня скандальну Maruv пограбували у аеропорту.Артистці зламали обидві валізи.

Як повідомлялося, Maruv в день виборів виступила з концертом в Росії.

До слова, українська співачка Maruv перед своїм першим сольним концертом у Києві, який відбувся 14 червня посварилася з одним із журналістів. На пресконференції співачка уникла питання одного з присутніх кореспондентів про те, «чий Крим?» і швидко завершила розмову з представниками ЗМІ.