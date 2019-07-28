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    Суспільство

    Співачку Maruv пограбував російський фанат

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    Наразі доля реквізиту&nbsp;Maruv&nbsp;лишається невідомою - Співачку Maruv пограбував російський фанат
    Наразі доля реквізиту Maruv лишається невідомою

    Грабіжник, який вкрав маску з рогами, погодився повернути реквізит, маску за умови, що кумир з ним сфотографується і дасть автограф

    Зі співачкою Maruv, яка разом з переможницею «Євробачення-2018» Неттою у дуеті заспівала у Москві, стався неприємний інцидент.

    Так, після виступу виконавиці в одному з пабів хтось викрав реквізит учасниці балету артистки – маску з рогами. Maruv одразу записала відео, у якому попросила зловмисника повернути вкрадене.

    Грабіжник з'явився майже одразу. Ним виявився російський фанат співачки. Він погодився повернути маску за умови, що кумир з ним сфотографується і дасть автограф. Це не на жарт розізлило співачку.

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    «Мене така ситуація просто шалено засмучує. Ви її просто забрали зі сцени. У вас була можливість звернутися до охорони або набрати мого директора, всі номери є в Instagram. Я б і так з вами сфоткалася і дала б автограф, але ви її просто забрали і пішли з клубу», - наголосила артистка.

    Наразі доля реквізиту Maruv лишається невідомою.

    Нагадаємо, що наприкінці квітня скандальну Maruv пограбували у аеропорту.Артистці зламали обидві валізи.

    Як повідомлялося, Maruv в день виборів виступила з концертом в Росії.

    До слова, українська співачка Maruv перед своїм першим сольним концертом у Києві, який відбувся 14 червня посварилася з одним із журналістів. На пресконференції співачка уникла питання одного з присутніх кореспондентів про те, «чий Крим?» і швидко завершила розмову з представниками ЗМІ.

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