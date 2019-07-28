ЗМІ назвали ім'я американського сенатора, який зірвав санкції проти «Північного потоку-2»



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Ренд Пол відклав розгляд документа в комітеті із закордонних справ Сенату і відправив сенаторам листа, в якому вказав на слабкі місця законопроекту

Сенатор від штату Кентуккі Ренд Пол перешкоджає прийняттю законопроекту про введення санкцій до компаній, що будують «Північний потік-2»

Американський сенатор від штату Кентуккі Ренд Пол активно перешкоджає прийняттю законопроекту, що передбачає введення санкцій проти магістрального газопроводу з Росії до Німеччини через Балтійське море «Північний потік-2».

Про це повідомили джерела американського видання The Daily Beast у верхній палаті законодавчого органу США.

«У захисників великого російського проекту будівництва газопроводу є могутній тихий союзник у Конгресі: сенатор Ренд Пол, республіканець із Кентуккі і близький друг президента Дональда Трампа. Він спокійно працював проти санкцій щодо проекту «Північний потік-2», який різко збільшить поставки російського газу до Німеччини. Критики кажуть, що це також значно розширить вплив Росії у Західній Європі і завдасть шкоди Україні», — йдеться у публікації.

Як зазначають джерела Daily Beast, Ренд Пол відклав розгляд документа в комітеті із закордонних справ Сенату і відправив сенаторам листа, в якому вказав на слабкі місця законопроекту.

Зокрема, Пола збентежив той факт, що в даному документі не вказано, які саме організації повинні опинитися під санкціями.

«Це означає, що в кінцевому рахунку ми будемо голосувати наосліп», — написав він у листі.

За словами сенатора, в нинішній редакції законопроект передбачає введення санкцій проти компаній із країн-союзників по НАТО і нейтральних країн: під них потрапляють усі компанії, які продають або здають в оренду морські судна для будівництва «Північного потоку-2» і надають фінансову підтримку. Обмежувальні заходи можуть ввести проти підприємств з Італії, Швейцарії, Австрії, Німеччини, Нідерландів, Франції, Фінляндії та Швеції.

«Я рішуче закликаю вас виступити проти цього законопроекту», — уклав Пол у своєму листі.

Нагадаємо, що «Північний потік 2» — проект магістрального газопроводу з Росії у Німеччину через Балтійське море довжиною понад 1200 кілометрів. Проект є другою гілкою «Північного потоку», націленого на постачання російського газу до ЄС в обхід України та східних держав-членів Євросоюзу. Перша гілка (Nord Stream-1) функціонує від 2011 — 2012 років. Друга гілка мала дозволити Газпрому постачати російський газ до ЄС без використання української газотранспортної системи, проте російська енергетична компанія зіткнулася з труднощами щодо побудови «Північного потоку-2», тому майбутнє транзиту газу до ЄС невизначене. Зокрема, Данія може наполягати на прокладанні газопроводу за новим маршрутом на південний схід від острова Борнхольм. Наразі Данія залишається єдиною державою, що не видала російському «Газпрому» дозвіл на будівництво.

Зазначимо, що послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.