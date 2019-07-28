  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Партія «Слуга народу» витратила на вибори 115 млн грн. Найбільше заробив канал Коломойського

    • Розсилка
    Перший номер&nbsp;партії &laquo;Слуга народу&raquo; Дмитро Разумков - Партія «Слуга народу» витратила на вибори 115 млн грн. Найбільше заробив канал Коломойського
    Перший номер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков
    фото: «Главком»

    По 16 млн грн за рекламу пропрезидентської політсили отримали канали «Інтер» та «Україна» і рекламна агенція «Зе медіа»

    На проведення позачергових парламентських виборів партія «Слуга народу» витратила 114,6 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на остаточний фінансовий звіт партії, який оприлюднено 26 липня.

    Найбільше пропрезидентська політсила заплатила 96 млн грн за присутність у засобах масової інформації. Левові суми на рекламі заробили телеканали «1+1» - 28 млн грн, «Україна» - 16,62 млн грн, «Інтер» - 16,29 млн грн, ТЕТ – 6,7 млн грн, СТБ – 6,49 млн грн, ICTV – 6,06 млн грн.

    Ще 16,86 млн грн отримало столичне ТОВ «Зе медіа» за розміщення політичної реклами на білбордах.

    Крім цього, партія «Слуга народу» оплатила 17 млн грн за інші послуги, пов’язані з передвиборною агітацією. Ще 906,7 тис. грн пішло на виготовлення агітаційних матеріалів.

    Як відомо, за результатами парламентських виборів 2019, у Верховній Раді  IX скликання представники п’яти партій зможуть сформувати фракції.

    Партія Слуга народу провела найбільшу кількість депутатів – 254. Від Опозиційної платформи – За життя до парламенту пройшли 43 народних обранці. Представників від Батьківщини буде 26, а від Європейської солідарності – 25. Ще 20 нардепів проходять від партії Голос.

    Читайте також Повний список депутатів Верховної Ради дев’ятого скликання
    ЗМІ Верховна Рада вибори партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ