Партія «Слуга народу» витратила на вибори 115 млн грн. Найбільше заробив канал Коломойського



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Перший номер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков фото: «Главком»

По 16 млн грн за рекламу пропрезидентської політсили отримали канали «Інтер» та «Україна» і рекламна агенція «Зе медіа»

На проведення позачергових парламентських виборів партія «Слуга народу» витратила 114,6 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на остаточний фінансовий звіт партії, який оприлюднено 26 липня.

Найбільше пропрезидентська політсила заплатила 96 млн грн за присутність у засобах масової інформації. Левові суми на рекламі заробили телеканали «1+1» - 28 млн грн, «Україна» - 16,62 млн грн, «Інтер» - 16,29 млн грн, ТЕТ – 6,7 млн грн, СТБ – 6,49 млн грн, ICTV – 6,06 млн грн.

Ще 16,86 млн грн отримало столичне ТОВ «Зе медіа» за розміщення політичної реклами на білбордах.

Крім цього, партія «Слуга народу» оплатила 17 млн грн за інші послуги, пов’язані з передвиборною агітацією. Ще 906,7 тис. грн пішло на виготовлення агітаційних матеріалів.

Як відомо, за результатами парламентських виборів 2019, у Верховній Раді IX скликання представники п’яти партій зможуть сформувати фракції.

Партія Слуга народу провела найбільшу кількість депутатів – 254. Від Опозиційної платформи – За життя до парламенту пройшли 43 народних обранці. Представників від Батьківщини буде 26, а від Європейської солідарності – 25. Ще 20 нардепів проходять від партії Голос.

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