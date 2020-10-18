Василь Ломаченко програв бій за титул абсолютного чемпіона світу

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Василь Ломаченко провів з Теофімо Лопесом, можливо, найважчий бій у кар'єрі Світлина - Top Rank

Василь пожвавився у другій половині бою, але відігратися за непереконливий початок не зумів

Василь Ломаченко - більше не чемпіон світу з боксу в легкій вазі.

Щойно в Лас-Веґасі на арені MGM Grand українець (14-2, 10 KO), який володів поясами чемпіона світу за версіями WBA (Super), WBO, WBC програв бій за звання абсолютного чемпіона світу володарю поясу IBF Теофімо Лопесу (16-0, 12 KO).

Зі старту бою позицію в центрі рингу зайняв Лопес. Ломаченко діяв у відверто захисній манері, з надією знайти свій шанс на контратаці. Як то, скажімо, було в другому раунді, коли Василь розродився яскравою серією «лівий-правий-лівий», яка відчутно приголомшила суперника. Приголомшила, але не похитнула.

А в решті Теофімо впродовж перших шести раундів був помітно активніший, постійно атакував. І хоч Василь захищався загалом успішно, у суддів не було підстав визнавати п’ять з шести трихвилинок бодай нічийними – їх виграв Лопес.

Ломаченко пожвавився в другій половині бою і атакував доволі жорстко. Жорсткіше, ніж то в перших шести раундах робив суперник. Однак не настільки, щоб відправити Лопеса, котрий при цьому непогано огризався, на канвас. Перевага Ломаченка у більшості з шести заключних раундів була помітною, але не критичною. Окремі раунди були обопільно жорсткими і в суддів були підстави віддати їх Лопесу.

Що вони, власне, зробили. Одноголосним рішенням суддів Теофімо став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.