  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Василь Ломаченко програв бій за титул абсолютного чемпіона світу

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Василь Ломаченко провів з Теофімо Лопесом, можливо, найважчий бій у кар'єрі - Василь Ломаченко програв бій за титул абсолютного чемпіона світу
    Василь Ломаченко провів з Теофімо Лопесом, можливо, найважчий бій у кар'єрі
    Світлина - Top Rank

    Василь пожвавився у другій половині бою, але відігратися за непереконливий початок не зумів

    Василь Ломаченко - більше не чемпіон світу з боксу в легкій вазі.

    Щойно в Лас-Веґасі на арені MGM Grand українець (14-2, 10 KO), який володів поясами чемпіона світу за версіями WBA (Super), WBO, WBC програв бій за звання абсолютного чемпіона світу володарю поясу IBF Теофімо Лопесу (16-0, 12 KO).

    Зі старту бою позицію в центрі рингу зайняв Лопес. Ломаченко діяв у відверто захисній манері, з надією знайти свій шанс на контратаці. Як то, скажімо, було в другому раунді, коли Василь розродився яскравою серією «лівий-правий-лівий», яка відчутно приголомшила суперника. Приголомшила, але не похитнула.

    А в решті Теофімо впродовж перших шести раундів був помітно активніший, постійно атакував. І хоч Василь захищався загалом успішно, у суддів не було підстав визнавати п’ять з шести трихвилинок бодай нічийними – їх виграв Лопес.

    Ломаченко пожвавився в другій половині бою і атакував доволі жорстко. Жорсткіше, ніж то в перших шести раундах робив суперник. Однак не настільки, щоб відправити Лопеса, котрий при цьому непогано огризався, на канвас. Перевага Ломаченка у більшості з шести заключних раундів була помітною, але не критичною. Окремі раунди були обопільно жорсткими і в суддів були підстави віддати їх Лопесу. 

    Що вони, власне, зробили. Одноголосним рішенням суддів Теофімо став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

     Читайте також: Нерви, сховані за посмішками. Ломаченко і Лопес пройшли процедуру зважування (відео)

     

    бокс Василь Ломаченко Теофімо Лопес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies