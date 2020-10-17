Нерви, сховані за посмішками. Ломаченко і Лопес пройшли процедуру зважування (відео)



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Василь Ломаченко і Теофімо Лопес подивилися одне одному у вічі Світлина із соцмереж

Обоє бійців успішно вклалися в рамки легкої ваги

Відбулася офіційна процедура зважування учасників бійцівського вечора від Top Rank Boxing у Лос-Веґасі (США), де у головному поєдинку зустрінуться володар титулів WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі українець Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) та чемпіон IBF американець Теофімо Лопес (15-0, 12 КО).

Результати зважування продемонстрували, що суперники мають абсолютно ідентичну вагу – 61,2 кг. Після того опонентами подивилися одне одному у вічі. Обоє намагалися виглядати якомога невимушеніше, приховуючи хвилювання за посмішками. Візуально спокійнішим виглядав Василь.

Переможець бою Ломаченко – Лопес стане абсолютним чемпіоном світу. Початок поєдинку – близько 5:00 ранку за київським часом, 18 жовтня.