Вайлдер погодився на реванш з Ф'юрі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото взяте з сайту isport.ua

Повторна зустріч боксерів тепер може відбутися в Англії

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Деонтей Вайлдер хотів би якомога швидше провести другий поєдинок проти Тайсона Ф'юрі і не заперечує, якщо він пройде у Великобританії.

«Не знаю, чи вийде зробити матч-реванш вже наступним боєм, але я хотів би цього. Чому б і ні? Давайте якомога швидше знову покажемо любителям боксу поєдинок, який вони хочуть бачити. Думаю, це був відмінний бій, ми повинні повторити», - цитує Вайлдера Sky Sports.

«Для мене не має значення, пройде цей поєдинок в Америці чи Британії. Нехай буде там, де це найбільш вигідно. Мені здається, ми могли б провести його знову в Америці, але мені це все одно», - додав Вайлдер.

Нагадаємо, що бій Деонтея Вайлдера і Тайсона Ф'юрі завершився внічию. Обидва бійці вже встигли висловити незгоду з вердиктом суддів.

Джерело: isport.ua