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    Вайлдер погодився на реванш з Ф'юрі

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    Фото взяте з сайту&nbsp;isport.ua - Вайлдер погодився на реванш з Ф'юрі
    Фото взяте з сайту isport.ua

    Повторна зустріч боксерів тепер може відбутися в Англії

    Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Деонтей Вайлдер хотів би якомога швидше провести другий поєдинок проти Тайсона Ф'юрі і не заперечує, якщо він пройде у Великобританії.

    «Не знаю, чи вийде зробити матч-реванш вже наступним боєм, але я хотів би цього. Чому б і ні? Давайте якомога швидше знову покажемо любителям боксу поєдинок, який вони хочуть бачити. Думаю, це був відмінний бій, ми повинні повторити», - цитує Вайлдера Sky Sports.

    «Для мене не має значення, пройде цей поєдинок в Америці чи Британії. Нехай буде там, де це найбільш вигідно. Мені здається, ми могли б провести його знову в Америці, але мені це все одно», - додав Вайлдер.

    Нагадаємо, що бій Деонтея Вайлдера і Тайсона Ф'юрі завершився внічию. Обидва бійці вже встигли висловити незгоду з вердиктом суддів.

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    Джерело: isport.ua

    бокс Тайсон Ф'юрі WBC
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