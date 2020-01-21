«Кров була всюди». Американка розповіла моторошні деталі про побиття російським боксером Ковальовим



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У США триває судова справа щодо росіянина. Якщо його провина буде доведена, Ковальову загрожуватиме до 4 років позбавлення волі

За словами Фронтц, російський боксер почав бити її після того, як вона відмовила йому в сексі

Американська модель Джеймі Фронтц, яка звинувачує ексчемпіона світу в напівважкій вазі росіянина Сергія Ковальов в побитті, розповіла подробиці інциденту.

«Коли Ковальов мене вдарив, то мій ніс буквально вибухнув. Кров була всюди. В котеджі, на стінах, на килимку. Скрізь», - сказала Фронтц.

Модель заявила, що проводила час з боксером в орендованому котеджі Біг-Бер-Лейк, штат Каліфорнія. За словами Фронтц, боксер почав бити її після того, як вона відмовила йому в сексі.

Американська модель Джеймі Фронтц

Як стверджувала модель, в результаті дій росіянина вона отримала перелом носа, струс мозку і зміщення шийного диска.

У США триває судова справа щодо росіянина. Якщо його провина буде доведена, Ковальову загрожуватиме до 4 років позбавлення волі.