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    «Кров була всюди». Американка розповіла моторошні деталі про побиття російським боксером Ковальовим

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    У США триває судова справа щодо росіянина. Якщо його провина буде доведена, Ковальову загрожуватиме до 4 років позбавлення волі - «Кров була всюди». Американка розповіла моторошні деталі про побиття російським боксером Ковальовим
    У США триває судова справа щодо росіянина. Якщо його провина буде доведена, Ковальову загрожуватиме до 4 років позбавлення волі

    За словами Фронтц, російський боксер почав бити її після того, як вона відмовила йому в сексі

    Американська модель Джеймі Фронтц, яка звинувачує ексчемпіона світу в напівважкій вазі росіянина Сергія Ковальов в побитті, розповіла подробиці інциденту.

    «Коли Ковальов мене вдарив, то мій ніс буквально вибухнув. Кров була всюди. В котеджі, на стінах, на килимку. Скрізь», - сказала Фронтц.

    Модель заявила, що проводила час з боксером в орендованому котеджі Біг-Бер-Лейк, штат Каліфорнія. За словами Фронтц, боксер почав бити її після того, як вона відмовила йому в сексі.

    Американська модель Джеймі Фронтц
    Американська модель Джеймі Фронтц

    Як стверджувала модель, в результаті дій росіянина вона отримала перелом носа, струс мозку і зміщення шийного диска.

    У США триває судова справа щодо росіянина. Якщо його провина буде доведена, Ковальову загрожуватиме до 4 років позбавлення волі.

    бокс Сєрґєй Ковальов
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