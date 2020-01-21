Усик потрапив у топ-6 рейтингів супертяжів усіх чотирьох версій. Повні списки



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Олександр Усик сходу став топовим супертяжем Boxrec

Олександр провів у надважкій вазі лише один бій

WBA,WBC, IBF і WBO опублікували оновлені рейтинги своїх організацій.

Українець Олександр Усик, який є обов'язковим претендентом на титул по версії WBO, посідає другі місця в рейтингах WBC і WBA, і шосту позицію в рейтингу IBF.

Каллаж - Ukrainian Boxing Arena

Нагадаємо, що серед супертяжів Олександр Усик провів лише один бій – нокаутував торік у жовтні американця Чезза Візерспуна.