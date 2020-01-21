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    Усик потрапив у топ-6 рейтингів супертяжів усіх чотирьох версій. Повні списки

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    Олександр Усик сходу став топовим супертяжем - Усик потрапив у топ-6 рейтингів супертяжів усіх чотирьох версій. Повні списки
    Олександр Усик сходу став топовим супертяжем
    Boxrec

    Олександр провів у надважкій вазі лише один бій

    WBA,WBC, IBF і WBO опублікували оновлені рейтинги своїх організацій.

    Українець Олександр Усик, який є обов'язковим претендентом на титул по версії WBO, посідає другі місця в рейтингах WBC і WBA, і шосту позицію в рейтингу IBF.

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    Каллаж - Ukrainian Boxing Arena

    Нагадаємо, що серед супертяжів Олександр Усик провів лише один бій – нокаутував торік у жовтні американця Чезза Візерспуна.

     Дивіться також: Повне відео бою Усик – Візерспун
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