Відбір до мундіалю-2022: приниження Колумбії, гол ексгравця «Шахтаря» і решта поєдинків вівторка (відео)

Лідерство зі стовідсотковим показником зберігають бразильці

Збірна Бразилії здобула четверту перемогу в чотирьох матчах і зміцнила своє лідерство. Прогнозовано перемогла й команда Аргентини. А ось інші три поєдинки завершилися несподівано, а може – сенсаційно.

Головний сюрприз трапився в зустрічі збірних Еквадору і Колумбії, де господарі не просто перемогли одного з фаворитів кваліфікації, а розгромили його 6:1. В іще двох матчах свої перші очки набрали збірні Венесуели та Болівії. Причому венесуельці змогли виграти в чилійців. Натомість болівійці після трьох стартових поразок здобули нічию на виїзді з парагвайцями, котрі в попередньому турі розійшлися миром з аргентинцями на їх полі. Цікаво, що свій другий гол у цій відбірній кампанії у складі збірної Болівії забив ексгравець «Шахтаря» Марсело Морено.

Еквадор – Колумбія – 6:1

Голи: 1:0 – Роберт Арболеда (7). 2:0 – Анхель Мена (9). 3:0 – Майкл Естрада (32). 4:0 – Шав’єр Арреаґа (39). 4:1 – Хамес Родріґес (45+1, з пенальті). 5:1 – Ґонсало Плата (78). 6:1 – Первіс Еступінан (90+1)

Венесуела – Чилі – 2:1

Голи: 1:0 – Луїс Маґо (9). 1:1 – Артуро Відаль (15). 2:1 – Саломон Рондон (81)

Парагвай – Болівія – 2:2

Голи: 1:0 – Анхель Ромеро (19, з пенальті). 1:1 – Марсело Морено (41). 1:2 – Боріс Кеспедес (45). 2:2 – Анхель Ромеро (72)

Уругвай – Бразилія – 0:2

Голи: 0:1 – Артур (33). 0:2 – Рішарлісон (45)

Перу – Аргентина – 0:2

Голи: 0:1 – Ніколас Ґонсалес (17). 0:2 – Лаутаро Мартінес (28)

Становище команд: Бразилія – 12, Аргентина – 10, Еквадор – 9, Парагвай – 6, Уругвай – 6, Чилі – 4, Колумбія – 4, Венесуела – 3, Перу – 1, Болівія – 1

Напряму на мундіаль із Латинської Америки виходить перші чотири збірні. П’ята гратиме в плей-оф з представником іншої конфедерації.

Наступні матчі кваліфікації до мундіалю-2022 в Латинській Америці будуть зіграні 25 березня 2021 року.