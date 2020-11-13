Кваліфікація до мундіалю-2022. Суддя довів Мессі до люті (відео)

Аргентинці зазнали перших очкових втрат

У Латинській Америці відбулося два перших матчі відбору до чемпіонату світу-2022.

В першому з цих поєдинків третьої поразки в трьох поєдинках зазнали болівійці.

В іншій же грі аргентинці несподівано загубили очки в домашньому поєдинку з парагвайцями. Причому «небесно-білі» відігрувалися після раннього голу з пенальті Анхеля Ромеро. Врешті на перерву команди пішли за рівного рахунку, а невдовзі після поновлення гри забив Ліонель Мессі. Правда, з допомогою відео-асистента рефері цей м’яч відмінив.

Бразильський арбітр Рафаель Клаус анулював dpznnz djhsn, помітивши на перегляді повтору фол Ґонсалеса проти Ромеро, який стався за 30 секунд до результативного удару. Ліонель миттєво вибухнув після даного рішення арбітра, і накинувся на нього з критикою: «Двічі! Двічі! Ти облажався двічі!»

Гра так і завершилася – 1:1.

Аргентина – Парагвай – 1:1

Голи: 0:1 – Анхель Ромеро (21, з пенальті). 1:1 – Ніколас Ґонсалес (41)

Болівія – Еквадор – 2:3

Голи: 1:0 – Хуан Арсе (37). 1:1 – Бедер Кайседо (46). 1:2 – Анхель Мена (55). 2:2 – Марсело Мартінс (60). 2:3 – Карлос Ґруесо (88)

Наразі Аргентина з сімома очками очолює таблицю. Правда, найближчої ночі в разі перемоги над венесуельцями удома принципових суперників може випередити Бразилія, котра два стартових матчі виграла. Еквадор з шістьма очками йде третім, Парагвай з п’ятьма – четвертим.

Сьогодні, 13 листопада, о 22:30 відбудеться одне з найцікавіших протистоянь кваліфікації: Колумбія прийматиме Уругвай.