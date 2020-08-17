«Інтер» - «Шахтар»: тренери оголосили стартові склади команд



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Сьогодні визначиться другий фіналіст Ліги Європи Twitter Шахтаря і УЄФА

Шестеро українців потрапили до стартового складу «гірників»

За годину до стартового свистка півфінального поєдинку Ліги Європи УЄФА донецький «Шахтар» та італійський «Інтер» оголосили стартові склади команд, повідомляє УЄФА.

Після пропущеного чвертьфінального поєдинку Ліги Європи (через дискваліфікацію) місце на гру з «Інтером» знайшлося для центрального оборонця Давида Хочолави.

Повний стартовий склад «Шахтаря» виглядає так: Пятов - Додо, Кривцов, Хочолава, Матвієнко - Маркос Антоніо, Степаненко - Марлос, Алан Патрік, Тайсон – Мораес.

У запасі залишились - Трубін, Болбат, Бондар, Сіпріано, Піхаленок, Майкон, Дентіньо, Соломон, Тете, Коноплянка, Коваленко, Фернандо.

Зі стартових хвилин матчу у Дюссельдорфі вийдуть наступні футболісти «Інтера»: Хандановіч – Годін, де Врей, Бастоні – Д'Амброзіо, Барелла, Брозовіч, Гальярдіні, Янг – Мартінес, Лукаку.

Додамо, стартовий свисток від поляка Шимона Марциняка пролунає о 22:00.

Джерело: Сайт ФК «Шахтар»

Джерело: УЄФА