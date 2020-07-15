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    ФІФА презентувала календар мундіалю-2022

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    Чемпіонат відкриється матчем збірної Катару - ФІФА презентувала календар мундіалю-2022
    Чемпіонат відкриється матчем збірної Катару
    Світлина - ESPN

    Фінал запланований на 18 грудня

    ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала календар матчів майбутнього чемпіонату світу, який відбудеться в Катарі в 2022 році.

    Матч-відкриття змагань заплановано на 21 листопада 2022 року і повинен відбутися на стадіоні «Аль Бейт» в місті Ель-Гаурія. Місткість арени становить 60 тис. глядачів. Господарем зустрічі стане збірна Катару.

    Груповий етап триватиме до 2 грудня, а вже на наступний день стартує стадія 1/8 фіналу, останні матчі якої відбудуться 6 грудня. 9 і 10 грудня відбудуться чвертьфінальні зустрічі, а 13 і 14 - півфінальні.

    фінал чемпіонату світу відбудеться 18 грудня в місті Лусаїлі на однойменному стадіоні місткістю 80 тис. глядачів. Матч за третє місце відбудеться днем раніше в Досі на арені «Халіфа», котра вміщує понад 45 тис. уболівальників.

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