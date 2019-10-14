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    Відбір Євро-2020. Україна забила швидкий м’яч Португалії (відео)

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    Роман Яремчук виявився найспритнішим при розіграші стандарту - Відбір Євро-2020. Україна забила швидкий м’яч Португалії (відео)
    Роман Яремчук виявився найспритнішим при розіграші стандарту
    Динамо від Шурика

    Забитим м’ячем відзначився Роман Яремчук

    У ці хвилини в Києві відбувається матч восьмого туру відбірного турніру чемпіонату Європи-2020 між збірними України і Португалії.

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    На шостій хвилині швидкий м’яч у ворота чинних чемпіонів континенту забив Роман Яремчук.

    Нагадаємо, що навіть нічия в цьому матчі гарантує українцям вихід у фінальну частину Євро-2020.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євро-2020 Роман Яремчук
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