Українські гімнасти здобули путівку на Олімпіаду, але фінал чемпіонату світу провалили



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З завданням-мінімум українська чоловіча збірна і її лідер Олег Верняєв впоралися Міжнародна федерація гімнастики

Неоднозначне враження залишилося від виступу лідера команди Олега Верняєва

Збірна України посіла восьме місце з 12-ти команд у командному фіналі чемпіонату світу зі спортивної гімнастики, який відбувається в Штутґарті (Німеччина). Зрештою, важливе інше: вихід у фінал гарантував нашій команді місце на Олімпіаді в Токіо-2020.

Варто зауважити, що українці посіли четверте місце у кваліфікації. Разом з ними перепустки в Токіо-2020 отримали Росія, Китай, Японія, Великобританія, Швейцарія, США, Тайвань, Корея, Бразилія, Іспанія, Німеччина.

У фіналі чоловіча збірна України, за яку виступали Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Петро Пахнюк та Євген Юденков, посіла восьме місце з сумою 246,593 бала.

Перемогли росіяни (261,726). Майже бал їм програли китайці (260,729), бронза - у японців (258,159).

В особистих фіналах на чемпіонаті світу-2019 виступлять Петро Пахнюк (багатоборство та бруси), Олег Верняєв (багатоборство) і Ігор Радівілов (опорний стрибок).

Несподіванкою стало те, що Верняєв не потрапив до фіналу у вправах на брусах, де він є чинним олімпійським чемпіоном.

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