Офіційно: доходи Ахметова на футболі за останній рік зросли на два мільярди



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«Шахтар» потішив Ріната Ахметова Телеканал «Футбол»

Найбільше грошей клуб донецького олігарха заробив від продажу і оренди гравців

Донецький футбольний клуб «Шахтар» опублікував фінансовий звіт за сезон-2018/2019.

У минулому сезоні загальний дохід футбольного клубу склав 3 мільярди 761 мільйон гривень з урахуванням ПДВ. У сезоні-2017/2018 цей показник становив 1 мільярд 732 мільйони гривень.

Від продажу і оренди гравців «Шахтар» заробив 1 мільярд 478 мільйонів гривень (108 мільйонів у 2017/2018). Доходи від УЄФА і ФІФА склали 1 мільярд 603 мільйони гривень (888 мільйонів на 2017/2018).

Доходи від комерційної діяльності – 680 мільйона гривень (736 млн у 2017/2018). Зі спонсорства та реклами «гірники» отримали 586 мільйонів гривень (642 мільйонів у 2017/2018), а з телевізійних прав – 26 мільйонів (27 мільйонів у 2017/2018).

Продаж абонементів і квитків принесла клубу 39 мільйонів (43 мільйони у 2017/2018).

Всього «Шахтар» заплатив у минулому сезоні 512 мільйонів 313 тисяч гривень податків. Це на 7,8 мільйона гривень більше, ніж в сезоні-2017/2018.