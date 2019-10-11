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    Офіційно: доходи Ахметова на футболі за останній рік зросли на два мільярди

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    &laquo;Шахтар&raquo; потішив Ріната Ахметова - Офіційно: доходи Ахметова на футболі за останній рік зросли на два мільярди
    «Шахтар» потішив Ріната Ахметова
    Телеканал «Футбол»

    Найбільше грошей клуб донецького олігарха заробив від продажу і оренди гравців

    Донецький футбольний клуб «Шахтар» опублікував фінансовий звіт за сезон-2018/2019.

    У минулому сезоні загальний дохід футбольного клубу склав 3 мільярди 761 мільйон гривень з урахуванням ПДВ. У сезоні-2017/2018 цей показник становив 1 мільярд 732 мільйони гривень.

    Від продажу і оренди гравців «Шахтар» заробив 1 мільярд 478 мільйонів гривень (108 мільйонів у 2017/2018). Доходи від УЄФА і ФІФА склали 1 мільярд 603 мільйони гривень (888 мільйонів на 2017/2018).

    Доходи від комерційної діяльності – 680 мільйона гривень (736 млн у 2017/2018). Зі спонсорства та реклами «гірники» отримали 586 мільйонів гривень (642 мільйонів у 2017/2018), а з телевізійних прав – 26 мільйонів (27 мільйонів у 2017/2018).

    Продаж абонементів і квитків принесла клубу 39 мільйонів (43 мільйони у 2017/2018).

    Всього «Шахтар» заплатив у минулому сезоні 512 мільйонів 313 тисяч гривень податків. Це на 7,8 мільйона гривень більше, ніж в сезоні-2017/2018.

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