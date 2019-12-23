Відомий український тренер може очолити команду, яка перед стартом у Лізі чемпіонів різала корову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В'ячеслав Грощний ще може повернутися до тренерської роботи Динамо від Шурика

В’ячеслав Грозний ще комусь потрібен

63-річний український фахівець В'ячеслав Грозний є кандидатом на пост головного тренера карагандинського с із Казахстану.

Додамо, що раніше у Казахстані Грозний тренував «Тобол» та «Іртиш».

Останнім місцем роботи досвідченого фахівця був київський «Арсенал». Також Гроззний відомий як помічник Олега Романцева у московському «Спартаку», тренер вінницької «Ниви», «Дніпра» і ужгородської «Говерли».

Раніше головним тренером карагандинського «Шахтаря» був болгарський фахівець Ніколай Костов, котрий в Україні очолював донецький «Металург» та львівські «Карпати».

Карагандинський «Шахтар» прогримів на всю Європу перед стартом у кваліфікації Ліги чемпіонів у 2013-му, коли команда здійснила дикуватий ритуал – зарізала на полі корову.