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    Відомий український тренер може очолити команду, яка перед стартом у Лізі чемпіонів різала корову

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    В'ячеслав Грощний ще може повернутися до тренерської роботи - Відомий український тренер може очолити команду, яка перед стартом у Лізі чемпіонів різала корову
    В'ячеслав Грощний ще може повернутися до тренерської роботи
    Динамо від Шурика

    В’ячеслав Грозний ще комусь потрібен

    63-річний український фахівець В'ячеслав Грозний є кандидатом на пост головного тренера карагандинського с із Казахстану.

    Додамо, що раніше у Казахстані Грозний тренував «Тобол» та «Іртиш».

    Останнім місцем роботи досвідченого фахівця був київський «Арсенал». Також Гроззний відомий як помічник Олега Романцева у московському «Спартаку», тренер вінницької «Ниви», «Дніпра» і ужгородської «Говерли».

    Раніше головним тренером карагандинського «Шахтаря» був болгарський фахівець Ніколай Костов, котрий в Україні очолював донецький «Металург» та львівські «Карпати».

    Карагандинський «Шахтар» прогримів на всю Європу перед стартом у кваліфікації Ліги чемпіонів у 2013-му, коли команда здійснила дикуватий ритуал – зарізала на полі корову.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» (Караґанда) В'ячеслав Грозний
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