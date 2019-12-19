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    «Тоттнем» планує продати назву стадіону за рекордну суму

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    Новий стадіон&nbsp;&laquo;Тоттнема&raquo;&nbsp; - «Тоттнем» планує продати назву стадіону за рекордну суму
    Новий стадіон «Тоттнема» 
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    Власник лондонського клубу назвав ціну за назву нового стадіону

    Власник лондонського «Тоттнема» Даніель Леві визначився з ціною за назву нового клубного стадіону. Вона є рекордною для подібних рекламних проявів, інформує The Telegraph.

    Леві розраховує отримувати по 25 мільйонів фунтів на рік за рекламні на назву стадіону. Сам новий стадіон обійшовся власнику «Тоттнема» в 1 мільярд фунтів.

    Нову домашню арену лондонського клубу відкрили в квітні 2019 року.

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    Раніше повідомлялося, що новий стадіон «Тоттнема» розглядається як можливе місце проведення боксерського поєдинку в надважкій ваговій категорії між Олександром Усиком та Дереком Чісорою.

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