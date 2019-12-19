«Тоттнем» планує продати назву стадіону за рекордну суму
Новий стадіон «Тоттнема»
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Власник лондонського клубу назвав ціну за назву нового стадіону
Власник лондонського «Тоттнема» Даніель Леві визначився з ціною за назву нового клубного стадіону. Вона є рекордною для подібних рекламних проявів, інформує The Telegraph.
Леві розраховує отримувати по 25 мільйонів фунтів на рік за рекламні на назву стадіону. Сам новий стадіон обійшовся власнику «Тоттнема» в 1 мільярд фунтів.
Нову домашню арену лондонського клубу відкрили в квітні 2019 року.
Раніше повідомлялося, що новий стадіон «Тоттнема» розглядається як можливе місце проведення боксерського поєдинку в надважкій ваговій категорії між Олександром Усиком та Дереком Чісорою.