«Тоттнем» планує продати назву стадіону за рекордну суму



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Новий стадіон «Тоттнема» Твіттер

Власник лондонського клубу назвав ціну за назву нового стадіону

Власник лондонського «Тоттнема» Даніель Леві визначився з ціною за назву нового клубного стадіону. Вона є рекордною для подібних рекламних проявів, інформує The Telegraph.

Леві розраховує отримувати по 25 мільйонів фунтів на рік за рекламні на назву стадіону. Сам новий стадіон обійшовся власнику «Тоттнема» в 1 мільярд фунтів.

Нову домашню арену лондонського клубу відкрили в квітні 2019 року.

Раніше повідомлялося, що новий стадіон «Тоттнема» розглядається як можливе місце проведення боксерського поєдинку в надважкій ваговій категорії між Олександром Усиком та Дереком Чісорою.