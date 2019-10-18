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    «Шахтар» з дебютним голом Коноплянки розгромив 6:0 клуб Засух (відео)

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    Євген Коноплянка провів дебютний гол за донеччан - «Шахтар» з дебютним голом Коноплянки розгромив 6:0 клуб Засух (відео)
    Євген Коноплянка провів дебютний гол за донеччан
    Фото із соцмереж

    Чергових два м’ячі забив Жуніор Мораєш

    Донецький «Шахтар» відкрив 11-й тур чемпіонату України з футболу розгромною перемогою над «Колосом» із Ковалівки.

    Свій перший м’яч з гри у складі «гірників» забив дебютант команди Євген Коноплянка.

    «Шахтар» (Донецьк) – «Колос» (Ковалівка) – 6:0

    Голи: 1:0 – Жуніор Мораєш (5). 2:0 – Коноплянка (26). 3:0 – Додо (31). 4:0 – Тайсон (43). 5:0 – Тайсон (45). 6:0 – Жініор Мораєш (61)

    «Шахтар»: П’ятов – Додо, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Сіпріано (Марлос, 63) – Віктор Коваленко, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 46) – Тете, Тайсон, Коноплянка – Жуніор Мораєш (Андрій Борячук, 72). Тренер – Луїш Каштру

    «Колос»: Яшков – Сахневич, В’ячеслав Рябов, Вадим Парамонов, Олександр Мигунов (Олександр Чорноморець, 46) – Вадим Мілько (к) – Олег Ільїн (Євген Морозко, 46), Денис Костишин, Євген Смирний, Олександр Волков – Нехтій (Володимир Лисенко, 65). Тренер – Руслан Костишин

    Судді: Ярослав Козик (Мукачеве) – Ігор Альохін (Хмельницький), Олександр Корнійко (Миргород)

    Попередження: Сіпріано (62), Бондар (64), Маркос Антоніо (70) – Олександр Чорноморець (49), Вадим Мілько (57)

    18 жовтня. Харків. ОСК «Металіст»

    Шахтар - Колос. Найкращі моменти першого тайму
    Шахтар - Колос. Мораєш забиває шостий м'яч

    «Шахтар» здобув 11-ту перемогу в 11-ти матчах. «Колос» із 14-ма очками іде шостим.

     Читайте також: Два футболісти «Барселони» підтримали місцевий страйк
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Прем’єр-ліга Євген Коноплянка Жуніор Мораєш Андрій П'ятов Тете Маркос Антоніо Алан Патрік Марлос Микола Матвієнко Віктор Коваленко Олександр Волков Тайсон Євген Смирний Андрій Борячук ФК «Колос» (Ковалівка) Валерій Бондар Дмитро Костишен В’ячеслав Рябов Олександр Чорноморець Руслан Костишин Денис Костишин Вадим Мілько Володимир Лисенко Антон Яшков Додо Євген Морозко Вадим Парамонов Олег Ільїн Владислав Нехтій Маркос Сіпріано Андрій Сахневич Олександр Мигунов
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