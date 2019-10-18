«Шахтар» з дебютним голом Коноплянки розгромив 6:0 клуб Засух (відео)
Чергових два м’ячі забив Жуніор Мораєш
Донецький «Шахтар» відкрив 11-й тур чемпіонату України з футболу розгромною перемогою над «Колосом» із Ковалівки.
Свій перший м’яч з гри у складі «гірників» забив дебютант команди Євген Коноплянка.
«Шахтар» (Донецьк) – «Колос» (Ковалівка) – 6:0
Голи: 1:0 – Жуніор Мораєш (5). 2:0 – Коноплянка (26). 3:0 – Додо (31). 4:0 – Тайсон (43). 5:0 – Тайсон (45). 6:0 – Жініор Мораєш (61)
«Шахтар»: П’ятов – Додо, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Сіпріано (Марлос, 63) – Віктор Коваленко, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 46) – Тете, Тайсон, Коноплянка – Жуніор Мораєш (Андрій Борячук, 72). Тренер – Луїш Каштру
«Колос»: Яшков – Сахневич, В’ячеслав Рябов, Вадим Парамонов, Олександр Мигунов (Олександр Чорноморець, 46) – Вадим Мілько (к) – Олег Ільїн (Євген Морозко, 46), Денис Костишин, Євген Смирний, Олександр Волков – Нехтій (Володимир Лисенко, 65). Тренер – Руслан Костишин
Судді: Ярослав Козик (Мукачеве) – Ігор Альохін (Хмельницький), Олександр Корнійко (Миргород)
Попередження: Сіпріано (62), Бондар (64), Маркос Антоніо (70) – Олександр Чорноморець (49), Вадим Мілько (57)
18 жовтня. Харків. ОСК «Металіст»
«Шахтар» здобув 11-ту перемогу в 11-ти матчах. «Колос» із 14-ма очками іде шостим.