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    Іспанська поліція зірвала атаку дронів на матч «Барселона» - «Реал»

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    Матч на&nbsp;&laquo;Камп Ноу&raquo; проходив у гарячій атмосфері - Іспанська поліція зірвала атаку дронів на матч «Барселона» - «Реал»
    Матч на «Камп Ноу» проходив у гарячій атмосфері
    Mundo Deportivo

    Прихильники відокремлення Каталонії від Іспанії планували запустити дрони над «Камп Ноу»

    Іспанська поліція попередила спробу каталонських сепаратистів зірвати перенесений матч 10-го туру футбольного чемпіонату «Барселона» - «Реал» за допомогою дронів.

    Прихильники відокремлення Каталонії від Іспанії планували запустити над стадіоном «Камп Ноу» дрони з банерами. Поліція завчасно дізналася про наміри та зірвала їх, інформує Mundo Deportivo.

    Втім каталонським сепаратистам все ж вдалося привернути увагу до себе. Вони кидали на поле кулі та м’ячі, змусивши арбітра на кілька хвилин зупиняти поєдинок.

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    Також поблизу стадіону під час матчу побилися мітингувальники з поліцією.

    Сам поєдинок уперше за 17 років завершився без забитих м’ячів – 0:0.

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