Іспанська поліція зірвала атаку дронів на матч «Барселона» - «Реал»



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Матч на «Камп Ноу» проходив у гарячій атмосфері Mundo Deportivo

Прихильники відокремлення Каталонії від Іспанії планували запустити дрони над «Камп Ноу»

Іспанська поліція попередила спробу каталонських сепаратистів зірвати перенесений матч 10-го туру футбольного чемпіонату «Барселона» - «Реал» за допомогою дронів.

Прихильники відокремлення Каталонії від Іспанії планували запустити над стадіоном «Камп Ноу» дрони з банерами. Поліція завчасно дізналася про наміри та зірвала їх, інформує Mundo Deportivo.

Втім каталонським сепаратистам все ж вдалося привернути увагу до себе. Вони кидали на поле кулі та м’ячі, змусивши арбітра на кілька хвилин зупиняти поєдинок.

Також поблизу стадіону під час матчу побилися мітингувальники з поліцією.

Сам поєдинок уперше за 17 років завершився без забитих м’ячів – 0:0.