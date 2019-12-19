Іспанська поліція зірвала атаку дронів на матч «Барселона» - «Реал»
Матч на «Камп Ноу» проходив у гарячій атмосфері
Mundo Deportivo
Прихильники відокремлення Каталонії від Іспанії планували запустити дрони над «Камп Ноу»
Іспанська поліція попередила спробу каталонських сепаратистів зірвати перенесений матч 10-го туру футбольного чемпіонату «Барселона» - «Реал» за допомогою дронів.
Прихильники відокремлення Каталонії від Іспанії планували запустити над стадіоном «Камп Ноу» дрони з банерами. Поліція завчасно дізналася про наміри та зірвала їх, інформує Mundo Deportivo.
Втім каталонським сепаратистам все ж вдалося привернути увагу до себе. Вони кидали на поле кулі та м’ячі, змусивши арбітра на кілька хвилин зупиняти поєдинок.
Також поблизу стадіону під час матчу побилися мітингувальники з поліцією.
Сам поєдинок уперше за 17 років завершився без забитих м’ячів – 0:0.