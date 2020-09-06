Відомий український тренер змінив Вернидуба на чолі лідера чемпіонату Білорусі



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Григорчук у клубній футболці лідера чемпіонату Білорусі Twitter Шахтаря із Солігорська

Другий український фахівець за сезон очолив білоруський «Шахтар»

Український наставник Роман Григорчук був представлений в якості нового головного тренера солігорського «Шахтаря».

Григорчук змінив на чолі іншого українця Юрія Вернидуба, який працював з командою з початку сезону і наразі вивів клуб на перше місце першості білорусі – 43 очки в 22 зіграних поєдинках.

У тренерський штаб Романа Йосиповича увійшли:

Михайло Савка (старший тренер) Андрій Глущенко (тренер воротарів) Анатолій Коротя (тренер-аналітик).

Григорчук починав тренерську роботу на чолі латвійського ФК «Дінабург». Після «Дінабурга» тренував «Вентспілс», з яким тричі ставав чемпіоном Латвії (2006, 2007, 2008), двічі вигравав Кубок країни (2005, 2007) і виходив у груповий етап Ліги Європи (2009/10).

Потім працював у запорізькому «Металурзі» і одеському «Чорноморці». З одеситами спеціаліст піднявся з Першої ліги до вищого дивізіону, а в сезоні 2012/13 вийшов у фінал Кубка України, що дозволило взяти участь у кваліфікації Ліги Європи.

Наступним місцем роботи українця була «Габала». За час його перебування біля керма азербайджанський клуб двічі ставав «срібним» (2016/17, 2017/18) і двічі бронзовим (2014/15, 2015/16) призером чемпіонату країни, два рази виходив у фінал Кубка Азербайджану (2016/17 2017 / 18) і двічі виходив у груповий етап Ліги Європи (2015/16, 2016/17).

Зауважимо, що з червня 2018 по січень 2020 року Григорчук працював головним тренером ФК «Астана», з якою вигравав чемпіонат Казахстану (2018, 2019), Суперкубок (2019) і двічі виходив у груповий етап Ліги Європи (2018/19, 2019/20).

Джерело: ФК Шахтар Солігорськ