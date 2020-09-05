«Динамо» перемогло в контрольному матчі «Колос», але втратило основного оборонця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артем Кравець забив перший м'яч після повернення в рідну команду Світлина - Динамо від Шурика

Перемогу киянам приніс гол Артема Кравця

Команда київського «Динамо» заповнила паузу, пов’язану з матчами збірних, контрольним матчем проти «Колоса» з Ковалівки. Команди грали на відкритому на цьому тижні новому стадіоні в селі на Київщині.

«Колос» (Ковалівка) - «Динамо» (Київ) – 0:1

Гол: 0:1 – Артем Кравець (49)

«Колос»: Волинець, Кравченко, Новак, Петров, Гавриш, Ємець, Задоя, Богданов, Смирний, Антюх, Євген Селезньов; на заміну виходили – Чорноморець, Морозко, Ільїн, Ісаєнко, Зозуля, Максименко, Денис Костишин. Тренер – Руслан Костишин

«Динамо»: Денис Бойко (Нещерет, 61), Вантух, Бурда (Артем Шабанов, 35), Денис Попов (Алібеков, 61), Віталій Миколенко (Вівчаренко, 78), Шепелєв, Буяльський (Клейтон, 71), Олександр Андрієвський (Гармаш, 46), Карлос Де Пена (Назарій Русин, 46), Вербіч (Дуелунн, 68), Фран Соль (Артем Кравець, 46). Тренер – Мірча Луческу

Попередження: Вівчаренко (83), Вантух (90)

Зустріч відбулася на новому стадіоні «Колоса» з однойменною назвою, і стала першою на арені після масштабного будівництва. В новому сезоні «Колос» гратиме домашні матчі вже на цьому стадіоні.

Гра почалася у спокійному темпі. Кілька разів господарі поля загрожували воротам Дениса Бойка, однак перший по-справжньому небезпечний момент створили динамівці. На 18-й хвилині Микита Бурда закинув м'яч зі своєї половини поля на Франа Соля, вивівши його на ворота, проте той з гострого кута не переграв екс-динамівця Волинця, який парирував м'яч на кутовий. Через кілька хвилин вже Вербіч загрожував воротам, однак його удар з гострого кута був неточним – м’яч просвистів над поперечиною.

В цілому обидві команди в перші хвилини зустрічі допускали багато браку, вистачало обрізок, якими суперники не поспішали користуватися. Момент був у Буяльського, проте удар Віталія виявився неточним. Небезпечно прострілював з лівого флангу Миколенко. Нарешті, в кінцівці тайму ще один вихід сам-на-сам з Волинцем був у Соля, однак той знову не переграв воротаря.

На 35-й хвилині Мірчі Луческу довелося провести вимушену заміну, коли пошкодження отримав і не зміг продовжити гру Микита Бурда. Замість нього на поле вийшов Артем Шабанов.

У перерві в складі «Динамо» відбулося ще три заміни. І на перших же хвилинах тайму «біло-сині» створили класний момент біля воріт суперника. Гармаш запустив по лівому флангу Вербіча в прорив, той прострілив у центр, Буяльський продовжив на дальню стійку, однак Кравець ударом в дотик у ворота не влучив.

Але вже за хвилину «Динамо» відкрило рахунок. Цього разу удар Артема Кравця був влучним, а асистував йому Миколенко, який вивів Артема на ворота пасом врозріз.

В середині тайму гольова комбінація мала всі шанси повторитися. На цей раз Миколенко прострілював практично від лицьової лінії, але на удар Кравця і добивання Русина голкіпер зреагував.

Динамівці домінували на полі і створили ще чимало моментів біля воріт «Колоса», на що ковалівці відповіли нереалізованим моментом Ісаєнка на останніх хвилинах гри. У складі обох команд протягом другого тайму відбувся ряд замін. Мірча Луческу перевірив у справі бразильця Клейтона, який знаходиться на перегляді в «Динамо». Свої перші матчі після повернення в «Динамо» провели Денис Гармаш і Артем Кравець. У грі також взяли участь і орендовані «Колосом» динамівці Микита Кравченко, Євген Смирний та Євген Ісаєнко. У заявці на матч також був воротар Владислав Кучерук.

Джерело: Офіційний сайт Динамо