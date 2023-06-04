«Війна близько до мого дому». Словацька тенісистка розповіла, чому підтримує Україну

Шмідлова: Я категорично проти війни, але розумію, що українці мають воювати

Словацька тенісистка Анна Кароліна Шмідлова розповіла, чому підтримує Україну під час війни.

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«Я не приховую, що дуже підтримую Україну. У Парижі я вболіваю за українських гравчинь. Деякі з них є моїми найкращими подругами в жіночому тенісі. Я намагаюся зрозуміти їхні проблеми, коли вони кажуть, що не можуть повернутися додому. Це дуже складна ситуація, тому що в мене особисто немає проблем з російськими тенісистами. Я не хочу заглиблюватися в політику, але українці можуть розраховувати на мою підтримку», – сказала Шмідлова.

Також вона пояснила, чому сприймає нинішню ситуацію дещо гостріше, ніж інші спортсменки.

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«Моя родина походить з Кошице. Зараз у місті багато українців. Я відчуваю, що війна близько до мого дому. Це все складно. Я категорично проти війни, але розумію, що українці мають воювати. Попри все, я вмію відокремити спорт від політики, тому що я маю дім, куди повертаюся, сім’ю, що перебуває в безпеці. Багато українських гравців не можуть повернутися до себе додому. Їм доводиться подорожувати від турніру до турніру, не маючи жодного шансу найближчим часом повернутися додому. Багато гравчинь плаче, бо вони бояться за свої родини та друзів. Тому я не думаю, що в їхньому випадку можна відокремити політику від спорту. Я знаю, що вони не можуть зосередитися лише на тенісі», – наголосила Кароліна.

Нагадаємо, на старті «Ролан Гаррос» Шмідлова вийшла на переможний матч проти росіянки Вероніки Кудермєтової в кольорах прапору України.