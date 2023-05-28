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Французька публіка освистала українську тенісистку: що трапилося?

Надія Карбунар
glavcom.ua
Французька публіка освистала українську тенісистку: що трапилося?
Марта Костюк подала руку судді на вишці, але не потиснула Аріні Сабалєнка після матчу на Ролан Гаррос
фото з відкритих джерел

Марта Костюк не потиснула руку білорусці після матчу на Ролан Гаррос

Тенісний матч між українкою Мартою Костюк та Аріною Сабалєнка з Білорусі, яка на міжнародних турнірах виступає у нейтральному статусі, став однією з головних подій першого раунду Ролан Гаррос. Жеребкування звело в одному матчі двох тенісисток з топ-40 світового рейтингу: Сабалєнка – друга ракетка світу, Костюк – 39-а. Їх очний матч відбувся на центральному корті в Парижі.

Ще до початку матчу тенісистки обмінялися коментарями на пресконференціях. Сабалєнка відповіла на кілька запитань про Костюк, зокрема заявила, що не хочу витрачати свою енергію і «якщо Марта її ненавидить, то нехай». Натомість Костюк заявила, що не має ненависті до білоруски, але «не поважає» її.

Сам матч тривав трохи більше години – Сабалєнка перемогла Костюк у двох сетах. Після матчу Марта проігнорувала суперницю біля сітки і не потиснула їй руку. Такий жест публіка на стадіоні у Парижі зустріла гучним свистом. Цей свист адресувався українській тенісистці.

«Я хотіла б побачити, як люди на це відреагують через десять років, коли війна завершиться. Думаю, вони почуватимуться не дуже приємно щодо того, як вони вчинили», – прокоментувала Марта Костюк інцидент після матчу, пише btu.org.ua.

Українська тенісистка також зауважила, що грати з білорускою їй довелося після масованої атаки «Шахедами» на Київ, яка відбулася в ніч проти неділі, 28 травня.

«Сьогодні я подивилася на повідомлення... о 5-й ранку, я побачила все те, що відбувалося. Я просто хочу сказати, що я пишаюся нашими силами протиповітряної оборони, як вони збили майже 100% цих штук. Але... я не знаю, це частина мого життя. Це щось, що я не можу описати словами. Щоразу, коли я виходжу на корт, я намагаюся залишити емоції осторонь. Думаю, зараз мені вдається це робити краще, ніж раніше, і це не впливає на моє повсякденне життя так само, як і раніше, але... Тут не дуже щось можна додати. Це частина мого життя», – сказала Марта Костюк.

Раніше Федерація тенісу України звернулася до Національного олімпійського комітету та Міністерства молоді та спорту з закликом не забороняти українцям брати участь у змаганнях разом із російськими та білоруськими спортсменами.

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Теги: Ролан Гаррос війна жеребкування Марта Костюк

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