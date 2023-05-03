Українська тенісистка відмовилася потиснути руку суперниці з Росії
Українські тенісистки не вперше відмовляються від рукостискань із росіянами
Уродженка Рівненщини Леся Цуренко сьогодні у двох сетах поступилася у поєдинку з Дар'єю Касаткіною та завершила свої виступи на турнірі WTA 1000 у Мадриді. Після тенісного матчу українка відмовилася потиснути руку росіянці. Про це йдеться на сайті Великого тенісу України.
«Я розумію, що через війну вони не хочуть потискати нам руку і розумію, через що їм доводиться проходити. Вони навіть не мають можливості повернутися додому між турнірами», – наводить слова Касаткіної іспанське видання Marca.
Нагадаємо, голова Парламентької асамблеї Ради Європи Тіні Кокс висловився щодо допуску росіян і білорусів до Олімпійських ігор у Парижі. За його словами, це «суперечить місії олімпійського руху сприяння миру, натомість слугує пропагандистським цілям агресора».
До слова, польська авіакомпанія не пустила в літак російську тенісистку. Тенісистка була змушена пропустити турнір у Франції.
Також Збірна України з дзюдо ухвалила рішення бойкотувати головний старт змагального сезону, чемпіонат світу. Рішення української команди пов'язане з допуском на змагання атлетів з Росії та Білорусі у нейтральному статусі. В останній день для подачі заявок на чемпіонат світу Міжнародна федерація дзюдо (IJF) оголосила про повернення до змагань представників цих країн. І одразу після цього опублікувала заявку «Індивідуальних нейтральних атлетів» – у списку з 20 дзюдоїстів виявилися як представники Росії, так і Білорусі.
Коментарі — 0