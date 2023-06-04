Вперше в історії дві українські тенісистки пробилися в 1/8 фіналу «Ролан Гаррос»

У 2017-2019 роках Світоліна та Цуренко грали в третьому колі «Ролан Гаррос»

Світоліна свій поєдинок 1/8 фіналу зіграє вже сьогодні

Вперше в історії в 1/8 фіналу «Ролан Гаррос» зіграють одразу дві українки. Еліна Світоліна сьогодні, 4 червня, зіграє з росіянкою Дар’єю Касаткіною.

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Леся Цуренко зіграє проти першої ракетки світу Іги Швьонтек в 1/8 фіналу «Ролан Гаррос». Матч відбудеться у понеділок, 5 червня.

Нагадаємо, що у поєдинку третього кола Світоліна перемогла росіянку Анну Блінкову: 2:6, 6:2, 7:5.

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Матч тривав 2 години і 16 хвилин. Світоліна 5 раз подавала навиліт, зробила 8 подвійних помилок і використала 7/12 брейкпойнтів.

Цуренко ж у третьому колі обіграла Б’янку Андреєску: 6:1, 6:1.

Матч тривав 1 годину 3 хвилини. Леся жодного разу не подавала навиліт і зробила 1 подвійну помилку.

Варто зазначити, що у 2017-2019 роках Світоліна та Цуренко грали в третьому колі «Ролан Гаррос», а у 2021 в 1/16 пробилися Еліна та Марта Костюк.

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Щодо інших турнірів серії Grand Slam, то дві українки грали в четвертому колі US Open-2018 (Еліна Світоліна, Леся Цуренко) та Вімблдону-2019 (Еліна Світоліна, Даяна Ястремська).