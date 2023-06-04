Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Вперше в історії дві українські тенісистки пробилися в 1/8 фіналу «Ролан Гаррос»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Вперше в історії дві українські тенісистки пробилися в 1/8 фіналу «Ролан Гаррос»
У 2017-2019 роках Світоліна та Цуренко грали в третьому колі «Ролан Гаррос»
Фото: Jimmie48

Світоліна свій поєдинок 1/8 фіналу зіграє вже сьогодні

Вперше в історії в 1/8 фіналу «Ролан Гаррос» зіграють одразу дві українки. Еліна Світоліна сьогодні, 4 червня, зіграє з росіянкою Дар’єю Касаткіною.

Леся Цуренко зіграє проти першої ракетки світу Іги Швьонтек в 1/8 фіналу «Ролан Гаррос». Матч відбудеться у понеділок, 5 червня.

Нагадаємо, що у поєдинку третього кола Світоліна перемогла росіянку Анну Блінкову: 2:6, 6:2, 7:5.

Матч тривав 2 години і 16 хвилин. Світоліна 5 раз подавала навиліт, зробила 8 подвійних помилок і використала 7/12 брейкпойнтів.

Цуренко ж у третьому колі обіграла Б’янку Андреєску: 6:1, 6:1.

Матч тривав 1 годину 3 хвилини. Леся жодного разу не подавала навиліт і зробила 1 подвійну помилку.

Варто зазначити, що у 2017-2019 роках Світоліна та Цуренко грали в третьому колі «Ролан Гаррос», а у 2021 в 1/16 пробилися Еліна та Марта Костюк.

Щодо інших турнірів серії Grand Slam, то дві українки грали в четвертому колі US Open-2018 (Еліна Світоліна, Леся Цуренко) та Вімблдону-2019 (Еліна Світоліна, Даяна Ястремська).

Теги: Ролан Гаррос Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Марта Костюк теніс

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марта Костюк подала руку судді на вишці, але не потиснула Аріні Сабалєнка після матчу на Ролан Гаррос
Французька публіка освистала українську тенісистку: що трапилося?
28 травня, 21:59
Травма лівої ноги завадила Калініній продовжити гру
Українська тенісистка Калініна не змогла дограти фінальний поєдинок турніру в Римі
21 травня, 10:15
Цуренко поступилася у поєдинку з росіянкою
Українська тенісистка відмовилася потиснути руку суперниці з Росії
3 травня, 14:40

Новини

Вперше в історії дві українські тенісистки пробилися в 1/8 фіналу «Ролан Гаррос»
Вперше в історії дві українські тенісистки пробилися в 1/8 фіналу «Ролан Гаррос»
У боях за Україну загинув футболіст Микола Жидков
У боях за Україну загинув футболіст Микола Жидков
Унаслідок ракетної атаки на Київ загинула дев'ятирічна дзюдоїстка
Унаслідок ракетної атаки на Київ загинула дев'ятирічна дзюдоїстка
«Нейтральний атлет» вшанував пам'ять російського військового символами вторгнення РФ
«Нейтральний атлет» вшанував пам'ять російського військового символами вторгнення РФ
Збірна України з дзюдо вимушено пропустить змагання в Душанбе
Збірна України з дзюдо вимушено пропустить змагання в Душанбе
Український пауерліфтер відмовився потиснути руку іранцю на чемпіонаті світу
Український пауерліфтер відмовився потиснути руку іранцю на чемпіонаті світу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
56K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
30K
Придністровський вузол. Дипломатичний пендель від Зеленського
24K
Обмінники та банки відмовляються приймати «старі» долари. НБУ пояснює, що змінилося
19K
Заколот або військове протистояння: розвідка спрогнозувала можливе майбутнє Росії
19K
На одному зі столичних озер чоловік упіймав гігантську рибу

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Сьогодні, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
Вчора, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
Вчора, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту