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    Вісім баскетболістів «Дніпра» перенесли коронавірус перед стартом в Лізі чемпіонів

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    Гравці&nbsp;&laquo;Дніпра&raquo; на матчі з&nbsp;&laquo;Гронінгеном&raquo; - Вісім баскетболістів «Дніпра» перенесли коронавірус перед стартом в Лізі чемпіонів
    Гравці «Дніпра» на матчі з «Гронінгеном»
    Facebook Дніпра

    Клуб повернувся до повноцінного тренувального процесу з повним складом

    Під час підготовки до сезону 2020/2021 і напередодні старту команди в кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА, гравці і співробітники «Дніпра» заразилися коронавірусом.

    Відразу вісім баскетболістів (Фесенко, Глєбов, Террелл, Дугат, Шундель, Натяжко, Сорочан, Колдомасов) в період з кінця серпня до середини вересня отримали позитивні результати тестів. Ще кілька гравців змушені були піти на самоізоляцію як контактні особи.

    Завдяки злагодженій роботі медичного штабу клубу і турецьких лікарів «Anadolu Hospital», були реалізовані всі необхідні заходи (додаткове обстеження, оперативні аналізи, своєчасна медикаментозна допомога), що дозволило пацієнтам перенести хворобу в легкій формі.

    Таким чином, плани підготовки команди до старту сезону був зірваний остаточно і до матчу з «Донара Гронінгеном» в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА гравці були не готові ні функціонально, ні морально.

    На даний момент всі гравці, тренерський штаб і співробітники клубу мають негативні тести на Covid-19.

    Крім того сказано, що за весь час підготовки команди до сезону було здано 370 тестів: в Україні - 250, в Туреччині - 120.

    Читайте також: Чинний чемпіон України «Дніпро» вилетів з кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА

     

     

    Джерело: БК Дніпро

    баскетбол БК Дніпро Кирило Фесенко Дмитро Глєбов Анатолій Шундель Джаред Террелл коронавірус
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