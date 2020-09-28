Баскетбольного матчу «Одеса» - «Тернопіль» не дограли через масову бійку (відео)
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Сьогодні, 28 вересня, в Одесі відбувся контрольний матч між двома клубами української баскетбольної Суперліги – «Одеса» проти «Тернополя».
Проте за рахунку 64:68 на користь тернополян, за чотири хвилини і 21 секунду до завершення основного часу зустрічі на майданчику трапилася масова бійка. Почалося все з того, що центровий «Тернополя» Максим Сандул не стримався після словесних провокацій і вдарив по підборіддю одного з американських легіонерів одеситів.
Після того на майданчику почалася масова сутичка. Як тренери обох команд Дмитро Забірченко і Олег Юшкін не намагалися, але стримати підопічних не змогли.
У підсумку матч так і не завершився.