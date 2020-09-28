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    Баскетбольного матчу «Одеса» - «Тернопіль» не дограли через масову бійку (відео)

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    Сутичка розпочалася з удару Максима Сандула (№20) по підборіддю легіонера одеситів - Баскетбольного матчу «Одеса» - «Тернопіль» не дограли через масову бійку (відео)
    Сутичка розпочалася з удару Максима Сандула (№20) по підборіддю легіонера одеситів
    Світлина - Іван Вербицький

    Українці билися з афроамериканцями

    Сьогодні, 28 вересня, в Одесі відбувся контрольний матч між двома клубами української баскетбольної Суперліги – «Одеса» проти «Тернополя».

    Проте за рахунку 64:68 на користь тернополян, за чотири хвилини і 21 секунду до завершення основного часу зустрічі на майданчику трапилася масова бійка. Почалося все з того, що центровий «Тернополя» Максим Сандул не стримався після словесних провокацій і вдарив по підборіддю одного з американських легіонерів одеситів.

    Після того на майданчику почалася масова сутичка. Як тренери обох команд Дмитро Забірченко і Олег Юшкін не намагалися, але стримати підопічних не змогли.

    У підсумку матч так і не завершився.

     Читайте також: Яскрава баскетбольна передсезонка: фаворит переміг новачка у матчі з вилученням тренера (фото)
    баскетбол Дмитро Забірченко БК Тернопіль Максим Сандул БК Одеса Олег Юшкін
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